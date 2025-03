«El hambre de posguerra fue especialmente dura en Extremadura»

Sonará a inventado, a película o novela, pero hubo un tiempo en el que a algunos extremeños no les quedó otra que comer cigüeñas o ... bellotas, y desenterrar animales para tener algo que llevarse a la boca. Está contado en 'Las recetas del hambre. La comida de los años de posguerra', el libro que acaba de publicar la Editorial Crítica, uno de los sellos del grupo Planeta. Lo firman David Conde Caballero y Lorenzo Mariano Juárez, profesores de la facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura, en el campus de Cáceres.

«El hambre de posguerra fue especialmente duro en Extremadura y Andalucía», sitúa Conde, que añade que «las peores situaciones se vivieron en las zonas latifundistas, donde no había acceso a tierra por parte de los braceros, de ahí que se suela decir que el hambre de posguerra afectó sobre todo al arco sur peninsular». «Aquí –amplía el profesor e investigador–, en nuestra comunidad, se dieron algunos de los episodios más duro de esos años: comer cigüeñas o bellotas, o desenterrar animales muertos, lo que dio lugar a que la región sufriera una epidemia de triquinosis originada por comer carne en mal estado».

Conde y Mariano saben que esto ocurrió porque se lo han contado quienes vivieron en esos años, y también sus descendientes, que escucharon mil veces a sus padres y abuelos contar esas historias reales de penurias que exigían más ingenio y menos escrúpulos. «Nuestra fuente principal para este libro –explica el coautor– ha sido la gente, y de hecho las recetas son el pie para contar sus historias». «El libro –sigue– usa las recetas para rescatar las memorias, las experiencias de esas personas que lo vivieron. No es un libro para cocinar, aunque incluimos los ingredientes de cada receta».

Además de los testimonios, también han recurrido a historiadores y a prensa de esos años del hambre, una época que los profesores extremeños circunscriben a un periodo concreto, el de vigencia de la cartilla de racionamiento. O sea, desde el 14 de mayo de 1939 hasta mediados de 1952. En total, más de trece años, «algo descomunal, que sitúa a esa hambruna que padeció España como una de las mayores que ha sufrido Occidente», contextualiza Conde, que cree que «esa cartilla es el paradigma del hambre en la posguerra española».

A la hora de recopilar testimonios orales para esta obra, él y Lorenzo Mariano enfrentaron un problema: mucha de la gente que podía contarles en primera persona cómo fueron aquellos días está muerta.

Testimonios de 85 años o más

«Cuando empezamos con esta investigación, hace una década –recuerda–, queríamos personas que tuvieran 85 años o más, es decir, que en los cuarenta fueran adolescentes, una edad suficiente como para tener un recuerdo vivo de aquella época. Llegamos a entrevistar a una persona de 103 años. Hoy en día, esas personas a las que buscábamos hace una década tienen ya 95 años o más. Pero sus relatos han pasado a generaciones posteriores».

«Nuestros padres y abuelos en su mayoría no lo vivieron de primera mano, pero sí escucharon muchas veces historias reales sobre cómo se comía en esos años, y de hecho, muchos de nosotros recordaremos a la abuela que nos llenaba el plato y nos decía que nos lo teníamos que comer todo, o que si dejábamos algo en el plato nos reñía diciendo 'Cómo se nota que no has pasado una guerra'». «La mayoría de la gente que vivió esa época se adaptó para tratar de vivir con lo poco que tenía disponible. La escasez de alimentos propició que muchos hicieron una especie de trampantojos, es decir, que el plato pareciera lo que no era».

Así se explica la tortilla de patatas sin huevo ni patatas, que los autores extremeños toman del libro 'Cocina de recursos: deseo mi comida', de Ignacio Domenech. «O los polvorones de bellota, porque sobra decir que no tenían almendras –completa Conde–. Hacían una masa apelmazada y ya tenían algo distinto que comer en Navidad, y así tener la sensación de que estaban celebrando la fiesta, sentir una cierta normalidad que no era tal». También se extendieron «los calamares fritos sin calamares o el café hecho casi con cualquier cosa».

«La escasez obligaba a renunciar a cosas –plantea David Conde–. Entre las primeras, al sabor y al olor. Muchos de los testimonios coinciden en que eran platos que no sabían bien. Es muy habitual escucharles eso de 'Esto en realidad no había quien se lo comiera, pero hijo, era lo que había'».

Platos con mal sabor

«Ese ejercicio de imaginación lo tuvieron que hacer sobre todo las madres, para mantener la estructura alimentaria de la normalidad en tiempos que no eran normales», explica el profesor, que junto a Lorenzo Mariano lleva más de una década investigando sobre alimentación y hambre. Ellos son los autores de 'Cuando el pan era negro. Recetas de los años del hambre en Extremadura', editado por la UEx hace dos años. Además, Conde preside la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y la Nutrición (ICAF por sus sigas en inglés).

«Los libros de receta hablan normalmente de platos elaborados –reflexiona el profesor y escritor–, mientras que nuestra último trabajo habla de otra cosa. Es un contrarrecetario, porque incluye platos que incluso saben mal, recetas en las que nadie piensa, recetas pensadas solo para llenar el estómago, no para disfrutar».