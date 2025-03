Los dueños de las gasolineras extremeñas no paran de mirar en estos días su cuenta bancaria. Lo hacen para comprobar si la Agencia Tributaria ... les ha abonado ya el anticipo que están realizando para aplicar la rebaja de 20 céntimos por cada litro de carburante. Es la medida estrella del Gobierno para frenar el alza del precios y, aunque Hacienda ya ha empezado a abonarlos en algunos casos, a otros no les ha llegado y están con el agua al cuello.

«Estamos adelantando 800 euros diarios. Así que ahora ya no hay dinero para poder pagar a los camiones que descargan el combustible. Aguantaremos hasta que se acaben los tanques. Nos quedan unos 4.000 litros, pero si Hacienda no nos paga el anticipo tendremos que cerrar la gasolinera», asegura Juan Pablo Cano, gerente de la estación de servicios de Casas de Don Pedro, en Badajoz.

Se trata de una gasolinera abanderada por una empresa petrolera que para llegar a fin de mes tiene que hacer malabares. Es una figura que se repite en la gran mayoría de las estaciones de servicio de Extremadura que están dirigidas por autónomos.

En la de Casas de Don Pedro nunca antes habían pasado por una situación similar. «No podemos más». El tiempo que aguanten abiertos es cuestión de horas. «Si es un día, un día. No sé si llegaremos al fin de semana», comenta Miriam Cal, la administrativa encargada de todos los aspectos contables en esta estación de servicios que lleva en funcionamiento más de 20 años.

En ella trabajan cuatro personas. «Hay dificultades para pagar. Uno de los expendedores, que también es el jefe, todavía no ha cobrado», añade Cal.

Dice que tiene conocimiento de que otras gasolineras de Extremadura están pasando por la misma situación, un hecho del que también ha alertado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), que advierte ya de un «goteo» de cierres de gasolineras, sobre todo de pequeño tamaño, y lo relaciona con la falta de liquidez provocada por el descuento de 20 céntimos.

En el caso de la estación de Casas de Don Pedro, indican que no se trata de una fallo en la solicitud ni en el cumplimiento de los requisitos para acceder al dinero adelantado. Tras el anuncio hecho por el Gobierno en el que se informaba que a partir del 1 de abril se podía solicitar el anticipo, Cal se puso manos a la obra y ese mismo día, a las nueve y media de la mañana, indica que ya lo había pedido. Todo dentro del plazo, que acaba el 15 de abril.

Sin respuesta

Desde entonces no para de hacer llamadas y mandar correos electrónicos para ver qué es lo que sucede. «Han pasado 15 días, he llamado en varias ocasiones al censo, la plataforma en la que se registra el cambio de precios y los litros vendidos en el año 2021, y me corroboran que los datos están correctos, así que por lo tanto Hacienda debería pagarnos», explica la administrativa de la gasolinera. Cal añade que también ha escrito varios correos a la Agencia Tributaria. «Por ahora nada, no he recibido respuesta», lamenta.

No sabe exactamente cuál es la cantidad exacta que Hacienda le debe ingresar, lo que sí especifica es que el importe del anticipo es calculado de forma automática por la Agencia Tributaria y se basa en una media de ingresos mensuales de 2021.

Además de los adelantos, a eso se suma que el Gobierno, en cuestión de una semana, dijo que había que aplicar el descuento de 20 céntimos y eso supuso habilitar medios. «Hay una serie de programas informáticos que hay que modificar y así lo hemos hecho», comenta Miriam Cal.

Hay que recordar que todo eso cambios para poner en marcha la bonificación provocó contratiempos informáticos durante las primeras horas de su aplicación debido a la gran afluencia de vehículos desde primera hora de la mañana del 1 de abril, día en el que empezó la medida que estará en vigor hasta el próximo 30 de junio.

Por su parte, sí hay otras gasolineras extremeñas que, en la primera semana de abril, empezaron a recibir las notificaciones de Hacienda informando de que esta había dado el orden de pago de los adelantos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que entre los días 4 y el 5 de abril unas 2.900 gasolineras del país ya cobraron el anticipo de la bonificación de 20 céntimos en la venta de combustible aprobado por el Gobierno.