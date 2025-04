Haces clic y la lías

Si tienen Messenger, seguro que han recibido un mensaje días atrás en el que les preguntaban si eran ustedes quienes aparecían en un vídeo. Intentaban ... abrir el vídeo para verse y aquello no se abría y parecía un poco raro. Efectivamente, era raro, se trataba de un engaño para hacerse con su cuenta de Facebook y hacer no se sabe qué maldades. Afortunadamente, desde Facebook te avisaban enseguida, te rogaban cambiar tu contraseña y no había más problemas.

No se sabe si ese engaño está detrás de unos vídeos pornográficos protagonizados por conocidos extremeños, vídeos trucados en los que los ciberdelincuentes hacen un montaje con las fotos subidas a Facebook por inocentes ciudadanos. Esas escenas porno son enviadas a los timados pidiéndoles entre 5.000 y 10.000 euros. Si pagan, aseguran que las eliminarán, si no pagan, se moverán por las redes y luego ponte tú a negar que protagonizas esa peli X.

Servidor ha caído en el engaño del vídeo en el que aparecía, pero me he librado de ser actor porno. Hace un par de años, le di clic a un mensaje falso de Correos, un virus me encriptó todos los archivos del ordenador del trabajo y me pidieron una pasta para liberarlos. Afortunadamente, tenía copia y me salvé.

Peor ha sido lo que le ha sucedido a la pacense Sonia Flores, que contaba, en un reportaje de Ángela Murillo en HOY, cómo los ciberdelincuentes le duplicaron la tarjeta SIM de su teléfono, pidieron un crédito de 6.750 euros en su nombre y empezaron a comprar criptomonedas con ese dinero. Cuando se enteró, se vino abajo al descubrir lo desamparada que estaba ante los delitos informáticos.

En los primeros seis meses de 2021 se han cometido en España un 70% más de delitos informáticos que en todo 2020. Este mundo oscuro mueve ya más dinero que el tráfico de drogas: 5,5 billones de euros el año pasado. El patrón de estos delitos siempre es el mismo: la operación se diseña y ejecuta en el extranjero y en España están los colaboradores, que reciben el dinero en cuentas a cambio de un porcentaje de entre el 5 y el 10%, lo retiran y lo envían al extranjero a través de empresas de criptomonedas.

Para prevenir estos delitos y no convertirnos en víctimas, hay que estar siempre alerta. A veces, estás en el fragor de cualquier actividad laboral o de ocio, te llega un correo comunicándote algo tan simple como que no te han podido dejar un paquete que esperabas y que para coordinar la entrega debes visitar una web. Un acto reflejo te empuja a clicar y ya está liada. Debemos estar alerta hasta cuando es imposible estarlo y no proporcionar datos a desconocidos por teléfono, SMS o correo electrónico. La experiencia de la policía demuestra que facilitamos información personal con demasiada facilidad.

En las redes, hay hasta tutoriales sobre cómo cometer ciberestafas. Hay una palabra fundamental que abre todas las puertas o todos los ordenadores y es 'urgencia'. En cuanto aparece ese sustantivo, nos ponemos nerviosos y lo damos todo. Se lee, sobre todo, en correos falsos de bancos que nos piden clicar con urgencia en un fichero adjunto para que no nos bloqueen la cuenta. También nos envían urgentes ofertas de magníficos trabajos o avisos de empresas de mensajería para que recojamos con urgencia un paquete clicando en un enlace.

Otras variantes de anzuelos urgentes son las multas de tráfico con la marca de la DGT, una devolución de Hacienda, una llamada desde un número conocido o el aviso de que un dispositivo desconocido se ha conectado a nuestra cuenta y para descubrirlo debemos hacer clic... con urgencia.