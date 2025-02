Cómo no hacerse una foto con un narcotraficante

A mi madre le gustan los chalés. Cuando mis padres iban a visitarme a Galicia, los llevaba a la Isla de Arousa a tomar pulpo ... con patatas y a dar una vuelta por sus calles. En uno de esos paseos, mi madre descubrió un chalé formidable con una espectacular alfombra de hierba. Se puso delante del edificio y se hizo una foto para tener un recuerdo de aquel chalé tan imponente y lujoso. Cuando mis compañeros del periódico vieron la foto, se sorprendieron porque el propietario de aquel chalé era nada más y nada menos que Marcial Dorado Baúlde, un famoso contrabandista a quien todo el mundo ponía cara en la ría de Arousa y cuyas andanzas eran noticia en la prensa desde hacía tiempo.

Como mi madre no es un personaje conocido y en la foto no aparece Marcial Dorado, no hay problema con ese documento, pero bien cierto es que hay que tener mucho cuidado con las fotos porque las carga el diablo. Con las redes sociales, las fotografías se han convertido en algo tan cotidiano que hoy es posible aparecer en cualquier sitio y en compañía de la persona más insospechada. Pero hace 30 años, las fotos eran contadas y su mensaje, significativo.

En Vilagarcía de Arousa, vivía un abogado cacereño muy conocido en Galicia y Extremadura. Se llamaba Pablo Vioque y desde la Cámara de Comercio de Vilagarcía llegó a controlar la política local, pero el contacto con sus clientes narcos acabó arrastrándolo hasta un mundo de alijos, descargas, violencia y cárcel.

En el instituto, me quisieron hacer una foto con quien luego sería el abogado cacereño de los narcos, pero me negué rotundamente

A finales de los 80, no se podía asegurar que el abogado cacereño fuera narcotraficante, pero la sospecha estaba ahí y era mejor no tener muchas relaciones con él por lo que pudiera pasar. Como éramos dos cacereños en Vilagarcía de Arousa, me invitó a cenar un par de veces, pero mi mujer, prudente y lista, siempre se negó y me avisó del peligro que suponía cualquier relación con Vioque.

Una tarde, en calidad de secretario de la Cámara de Comercio, vino al instituto donde yo impartía docencia a dar una charla a los estudiantes de Administrativo y Comercio sobre el mundo empresarial. Asistimos los profesores y al acabar el acto, un fotógrafo avispado me pidió que me hiciera una foto con Pablo Vioque: «Como sois los dos de Cáceres, os ponéis juntos y os retrato para la posteridad».

No caí en la trampa, sugerí una foto general de todos los profesores, pero al fotógrafo no le interesó y yo me libré de una instantánea que, dependiendo de por dónde discurriera mi vida (entonces tenía 25 años), podía convertirse en un documento comprometedor. De hecho, al poco tiempo, el vicepresidente de aquella Cámara de Comercio fue asesinado en Benavente por unos sicarios colombianos y, años después, Vioque fue detenido, condenado por narcotráfico y encarcelado. Murió en prisión, aunque la leyenda dice que está vivo, se ha hecho un 'trasplante' de cara y está viviendo en Latinoamérica. Aún hoy, me llaman periodistas para que les dé mi opinión sobre el tema e interesarse por si sé algo nuevo sobre esa leyenda.

En Galicia y, sobre todo, en las Rías Baixas, la vida era así en aquel tiempo y, de alguna manera, sigue siéndolo. Todo el mundo sabía quiénes eran los contrabandistas, los narcos y sus secuaces, pero hasta que las madres contra la droga no entraron en acción (mi mujer no faltaba a sus manifestaciones, aunque los narcos las amenazaban impunemente al principio) y no llegó el juez Garzón con la operación Nécora, era todo muy laxo y un contrabandista era un señor respetable porque, se razonaba hipócritamente, tenía dinero, generaba dinero y ¿qué de malo había en fotografiarse con él?