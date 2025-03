¿Qué hacemos con el pavo?

Muslo o pechuga, langostinos o gambas, del Casar o de la Serena, turrón duro o turón blando, uvas pasas o uvas frescas, cava o sidra, ... resfriado o coronavirus... A las parejas electivas tradicionales de la Nochebuena y la Nochevieja, este año se le ha añadido una duda que ha marcado las fiestas y ha arramplado con todo: ¿Esos síntomas que tenemos son de un simple constipado o son de la temible covid-19?

No se ha librado ninguna familia de la quema ni de la duda. Es más, no hemos hablado de otra cosa durante las precenas, las cenas y el rato de televisión posterior a las uvas. Ayer, estábamos deseando salir a tomar el café de media mañana para contar nuestro caso. Y acabamos enlazando los cafés con las cañas porque había tanto que contar.

Todo había empezado con una tosecilla y una pregunta simpática: «¿No estarás mala, verdad, hija?». Y la hija quitándole importancia: «Qué va, mamá, no es nada, se me habrá ido la saliva por otro sitio». ¿La saliva por otro sitio? Vale, pero al rato, la tos se volvía imparable, y después enrojecían los ojos, y picaba la garganta, y dolía la cabeza, y subía la fiebre, y la niña se sentía fatal, y surgía la duda, la gran duda que nos ha acompañado en Nochebuena y en Nochevieja: «¿Es un constipado o es covid?».

Porque a la plaga de la pandemia se ha sumado este diciembre una plaga de resfriados que ha revolucionado Extremadura. Ante la duda, nos hemos vuelto locos con razón y hemos llenado las calles no para buscar los mejores regalos ni hacer cola en las rebajas, sino para recorrer las ciudades y los pueblos, de farmacia en farmacia, buscando un test de antígenos o para hacer colas inmensas con policía incluida y someternos a una PCR.

A tanto ha llegado la cosa que los telediarios nacionales se han hecho eco de incidentes tan pintorescos y desagradables como esas historias de enfermeras escapando por la puerta de atrás del ambulatorio, como los delincuentes famosos en los juzgados, protegidas por la policía, agotadas tras haber hecho cientos de pruebas durante horas, mientras la multitud amenazaba con lincharlas.

Las situaciones han sido para reír por no llorar. Estaba el pavo en el horno, los langostinos cocidos reposando en una bandeja con el preceptivo paño húmedo encima, el jamón cortado, el cava enfriándose, la mesa puesta con todos los detalles, incluida la vajilla inglesa comprada por la abuela hace 40 años en Portugal, y de pronto empezaban a llegar las llamadas y los avisos. Que el nieto se siente mal y le han dicho que el resultado de la PCR no se lo dan hasta dentro de dos días. Y un wasap: «No voy a cenar, el viajero que vino de Londres en el avión a mi lado ha dado positivo y tengo que guardar cuarentena».

Cuatro comensales menos y el cuñado despotricando: «Claro, el niño, si no se iba de cañitas le daba algo y la otra tenía que ir a Londres a ver a sus amigas precisamente ahora». Y el pavo se quema, y los langostinos se secan, y el jamón se apergamina, y el cava se congela. ¿Anulamos o cenamos? Otra llamada: «Tengo moquita y me duele la barriga así que ni me arriesgo yo ni se arriesga Pili». Y el cuñado vuelve a la carga: «Eso es una excusa, a esos dos nunca les ha gustado la Navidad». Entonces llamaron de Sanidad al cuñado y le comunicaron que dos de sus compañeros de negociado habían dado positivo y que se tenía que confinar siete días. Y fue ahí cuando surgió la gran pregunta de estas Navidades: «¿Y qué hacemos ahora con el pavo?». Pues acabó en el congelador y ahí espera a que nos reunamos un domingo para celebrar la Navidad como dios manda.