Hablar de yoga en Navidad

Al pasar frente a una estantería de mi habitación, he reparado en el título de un libro comprado hace años: 'Biología de las pasiones'. Me hizo gracia recordar cómo me interesaban en los 80 esos temas: las pasiones, la intensidad, el fragor, el deseo... El libro es de 1986 y, hasta mi última mudanza de casa, estaba colocado junto a otros libros muy «apasionados» como el 'Informe Hite', 'Historia de la sexualidad', 'El arte de amar' de Erich Fromm o 'El mono desnudo' y 'La mujer desnuda' de Desmond Morris.

Los dos últimos estudian el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. En 'El arte de amar', Fromm analiza nuestra capacidad de amar. No hace falta reseñar un libro de título tan explícito como 'Historia de la sexualidad'. En cuanto al 'Informe Hite', se hizo famoso por tratar, entre otros temas, una gran novedad: el orgasmo femenino. Todos ellos, y algunos más de tema parecido, están ya en el trastero, guardados en cajas de cartón. En mi librería, solo resiste esa 'Biología de las pasiones', una obra escrita por Jean-Didier Vincent, profesor de neurofisiología. Supongo que no lo desterré al garaje porque es el libro que mejor ha resistido el paso de los años y por analizar las pasiones y el amor desde un punto de vista científico, atendiendo más a explicar las sustancias químicas y las corrientes hormonales desencadenantes del amor, el placer y las emociones que a metáforas y estadísticas.

Pero eso sucedía en los años 80, cuando descubríamos la felicidad de las sensaciones y la buscábamos con ansiedad. En 2018, todo ha cambiado, quizás por culpa de esa 'ansiedad', que ahora queremos desterrar de nuestras vidas, convirtiendo nuestro día a día en una búsqueda de destrezas, disciplinas, lecturas y talleres que nos ayuden a conseguir la armonía, el equilibrio y la tranquilidad. En 1983, cantábamos aquello de 'No controles' de 'Olé Olé' y en 2018 cantamos 'Silencio' de Jorge Drexler. En los 80, el mito era la locura ibicenca y en 2018 buscamos el zen japonés.

Apuesto lo que sea a que en Nochebuena acabaron hablando con sus cuñados y cuñadas de sus últimos descubrimientos sedantes: este taller de yoga, esas sesiones de meditación, aquel curso de mindfulness o ese local llamado 'Inspira', que acaba de abrir en la plaza de la Concepción de Cáceres y es todo buen gusto, armonía, relax y placidez. Entras allí y sientes que la paz y el equilibrio te saludan y te acogen.

Vuelvo a mi librería real, virtual y actual, pero ya no encuentro libros sobre pasiones excitantes. Aquí está 'El control de tu estado de ánimo', cuyo subtítulo es: «Cambia lo que sientes, cambiando cómo piensas»; al lado tenemos: 'Mindfulness para dummies, despeja tu mente y sé más feliz, reduce el estrés, la ansiedad o la depresión'. Y la última estrella de mi librería, recién llegada y recién leída: 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', escrito por la hija del psiquiatra Luis Rojas Marcos, Marián Rojas Estapé.

Ese libro me ha hecho descubrir el cortisol, que es muy bueno a veces, pero que como se ponga tonto, o mejor, como lo ponga tonto yo pensando en negativo, se disparará y me volverá un ser estresado, ansioso e infeliz al que solo le pasarán cosas malas. Para rematar la lista, está 'La superación de la dependencia emocional', una obra que explica cómo escapar a cualquier atadura tóxica y destructiva provocada por aquellas pasiones que venerábamos hace 30 años.

Pensarán que este cambio de tendencia en las bibliotecas y en las necesidades se debe a la edad: es lógico buscar intensidad a los 20 y paz a los 50. Pero no lo creo porque a los talleres de yoga y meditación acuden alumnos de todas las edades. No sé si este cambio se debe a una relación causa efecto: tanta búsqueda de emociones en los 80 nos ha agotado y ahora solo queremos tranquilidad. En fin, supongo que la gracia está en el equilibrio. Así que felices fiestas y ya saben: no se apasionen mucho, pero tampoco se controlen demasiado.