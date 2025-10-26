Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

La dificultad para sacar adelante un negocio está en el centro de las miradas después de que el Gobierno haya propuesto que la cuota de los autónomos ... a la Seguridad Social se incremente a partir del año que viene.

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha rectificado el incremento generalizado y ahora plantea congelar las cuotas de los que ganan menos de 1.166 euros en 2026, prácticamente el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.184 al mes en 14 pagas.

En Extremadura había a finales de septiembre 81.228 trabajadores por cuenta propia. Son cada vez más pero el día a día de muchos de ellos está marcado por la presión fiscal, la baja protección social y la burocracia.

Jonathan García Autónomo al frente de una peluquería y un salón de estética «Con todo subiendo, ponen en peligro nuestros negocios»

Ampliar Jonathan García en la peluquería que dirige en Cáceres. Jorge Rey

Jonathan García Castaño tiene 31 años y lleva siendo autónomo desde hace siete. Está al frente de dos negocios. Primero empezó montando la peluquería y barbería Johnny García y hace menos de doce meses abrió el salón de estética TM Beauty, ambos establecimientos en el centro de Cáceres.

«Como esto siga así y con todo subiendo, los autónomos y pequeñas empresas tenemos el tiempo contado. Ponen en peligro nuestros negocios porque nos ahogan a impuestos», afirma García, que tiene cinco empleados y ha estado pendiente de la últimas noticias sobre la subida de cuotas de autónomos que plantea el Gobierno para el próximo año. «En mi caso supero la facturación del salario mínimo y me subiría la cuota y pagaría bastante. Me parece muy mal», añade.

«Somos pequeñas empresas que salimos adelante con mucho trabajo. Ante eso hay ocasiones que te planteas si te compensa tener los dos negocios abiertos, con la presión que ello conlleva o prefieres trabajar por cuenta ajena y quitarse de preocupaciones», reconoce antes de contar que emprendió para «tener un poco más de libertad e intentar obtener más beneficio económico».

Lleva trabajando desde los 16 años en tiendas de deporte y en charcutería. «Me quedé sin trabajo y decidí dar el paso y emprender», recuerda. «En mi caso decidí invertir muy poco dinero por si no funcionaba, empecé yo solo desde cero», comenta tras explicar lo complicado que es sacar adelante varios negocios.

Se queja de la falta de protección social. «No nos podemos poner ni enfermos. Si no trabajamos no ganamos dinero. No tenemos ningún apoyo social. Si el negocio no funciona no tenemos ni paro», lamenta.

Además, indica que aspectos como pedir un préstamo para comprar una vivienda es más difícil para ellos. «Levantamos el país creando puestos de trabajo, pero a la hora de comprar una vivienda en el momento que dices que eres autónomo ya hay mayores exigencias y peores condiciones», concluye.

Luis Torres Autónomo que dirige una panadería «Las subidas de las cuotas las sufrimos desde hace muchos años»

Ampliar Luis Torres en uno de los mostradores de la panadería Levaduramadre en Cáceres. Jorge Rey

Luis Torres Cristina abrió la panadería Levaduramadre hace dos mes y medio en la calle Virgen de Guadalupe de Cáceres. Tras trabajar en la empresa privada de alimentación, a sus 46 años ha emprendido y se ha adentrado en el mundo del autónomo. «Siempre me gustó la empresa. He estudiado ADE y era ahora o nunca», comenta desde el establecimiento en el que no para de despachar productos elaborados por ellos mismos con harinas de proveedores locales y realizados con masa madre.

En un principio contaba con dos empleadas y ahora trabajan tres en el negocio. «Estaba echando muchísimas horas y para poder descansar un poco tuve que ampliar», cuenta Luis, que reconoce que «ser autónomo es complicado porque son muchos gastos, pagos, sufrimiento y horas para sacar adelante la empresa».

También reconoce que hay una parte positiva. «Ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta, llevo mi propia empresa y tomo las decisiones que creo convenientes», afirma. «Lo mucho o poco lo gestiono yo de la mejor manera posible», añade.

Aunque él es nuevo en este mundo, su esposa es peluquera y autónoma desde hace muchos años. «Esto sale adelante luchando mucho. Tenemos menos protección social que los trabajadores por cuenta ajena. Las subidas de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos las venimos sufriendo desde hace muchos años. Van subiendo y ya te resignas. Cuando te metes en esto sabes a lo que te expones», dice Luis, que aun así no se queja de la evolución de su proyecto. «Nos va bien, pero echándole muchas horas porque los comienzos son difíciles».

Añade que «es irrisorio lo que te pagan si tienes una baja por enfermedad y en la jubilación también te queda menos», lamenta.

En su caso ha recibido varias ayudas por parte de la Administración: una de ellas para adecuar el local, otra por la que paga una cuota reducida de autónomo durante el primer año y una subvención destinada a desempleados que inicien una actividad como trabajadores por cuenta propia. Deberá mantenerse con la actividad durante dos años para no tener que devolverla.

José Laín Autónomo al frente de una sociedad de ingeniería «La presión fiscal que tenemos es una auténtica barbaridad»

Ampliar José Laín en su despacho de Badajoz. A. Márquez

José Laín Vázquez lleva 15 años como autónomo y está al frente de la empresa Falero & Laín Ingenieros. Se dedica a hacer gasolineras en todo el país para una multinacional y para ello se mueve constantemente entre Extremadura y Madrid.

Su empresa cuenta con doce empleados y lamenta «la burocracia, la carga fiscal que soportan y las nulas coberturas sociales» a las que pueden acceder los empresarios como él.

«La presión fiscal que sufrimos es una auténtica barbaridad. Mi sociedad cotiza al 25%», explica Laín, que a sus 55 años, reconoce que, aunque el negocio le va bien y tiene puestas sus ilusiones en una empresa que ha ido creando con esfuerzo, se ha llegado a plantear dejar de crecer empresarialmente. «Al bolsillo no me va a llegar más y en vez de doce empleados acabas teniendo 20 trabajadores, por lo que la presión fiscal no para de incrementarse», lamenta.

A eso se suma la «inexistente» cobertura social. «Es cero. Si nosotros nos ponemos enfermos no podemos dejar de trabajar; no podemos estar tres meses de baja porque al final eres tú el que traes el trabajo a la empresa y de eso depende mucha gente», explica Laín.

En su caso, el incremento de la cuota de autónomos para el próximo año planteada por el Gobierno central sí le afectará pues factura más de 1.166 euros al mes. «Me la subirán, pero como tengo tanta presión fiscal esa subida es ya lo que menos me preocupa», afirma.

«Además a los trabajadores por cuenta propia nos miran con lupa. Muchas veces me da la sensación de que estamos perseguidos. Es una persecución exagerada», dice Laín.

Asegura que «viven una realidad muy desagradable». Tanto es así -dice- que tiene una hija y le recomienda que «huya de esto y se haga funcionaria».