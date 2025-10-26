HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En Extremadura hay más de 81.000 autónomos. Hoy

Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Luis, Jonathan y José, tres trabajadores por cuenta propia de la región, relatan a HOY su día a día marcado por la presión fiscal, la baja protección social y la burocracia

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:05

Comenta

La dificultad para sacar adelante un negocio está en el centro de las miradas después de que el Gobierno haya propuesto que la cuota de los autónomos ... a la Seguridad Social se incremente a partir del año que viene.

