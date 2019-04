Habla pueblo habla

Escribo desde esa maravilla, hija de España y nieta de Portugal, que es la Vila de Olivença en donde el Club Senior aprovecha el día de reflexión para repensar Extremadura. Con los serones cargados de ciencia, de sentido común, de experiencia y de generosidad, sus miembros se emplean a fondo en estudiar la realidad de esta tierra, con rigor, con seriedad y sin más interés que el de proponer soluciones y abrir caminos a un futuro mejor del que ninguno de ellos -'tempus fugit'- probablemente disfrutará. Y su voz me parece especialmente importante en esos momentos, cuando partidos y sombras de partidos cargados de zarracaterías, han decidido «renovarse» tirando por la borda su historia y sustituyendo valores consolidados por bisoños barbianes que convierten cualquier debate en escaramuza de patio de escuela convencidos, barrunto, de que la juventud es un valor en sí mismo en lugar de un problema a extinguir, igual que el pelo. El «adanismo» -prueba del algodón de toda inmadurez- se ha extendido como una mancha de aceite y hoy todos compiten en la afanosa pretensión de inventar la pólvora. Es vital que en estas circunstancias los 'seniors' impongan el contrapunto de la veteranía y el pensamiento sosegado.

Tengo bastante empañada la bola de cristal y, por más que me ajusto las antiparras, no acabo de ver claro en qué parará todo este disparate electoral. Es posible, incluso, que desemboque en otro más de lo mismo y que, tras machacarnos otra vez con las elecciones locales, autonómicas y hasta europeas, volvamos a comenzar un nuevo proceso mientras el 'procés', chapoteando en las aguas turbias, continúa imparable royendo las lindes de España. Y es que puede pasar cualquier cosa cuando Pablo Iglesias -el otro- se viste la sobrepelliz para oficiar de fraile pacificador leyéndonos versículos de la Constitución de la que abominó hasta ayer mismo -arrepentidos quiere el señor-, aunque la señora de Iglesias, el otro, siga vociferando odios desde su señorío de Galapagar. Pablo Casado encantado consigo mismo por la «renovación» que ha hecho en el PP, jubilando todo lo jubilable mientras su quizá futuro socio Alberto Rivera le hace picar una y otra vez en el timo del toco mocho al tiempo que le quita la cartera. Y los nuevos jugando a los campamentos. No será fácil explicar por qué alguien apoya a un partido que adopta como ideario ser «el novio de la muerte», por mucho que nos guste el viejo cuplé que cantara Lola Montes. Y Sánchez. ¡ay qué dolor! Mi bola de cristal sigue emborronada y no sabe decir quién ganará. Pero sí quién no puede ganar. Y para mi sorpresa, afirma rotundamente -San Tezanos nos valga- que lo único imposible es que gane el PSOE - pero ¡qué dices muchacha! -. Y añade: «No puede ganar, porque no existe. El Socialismo ha muerto a manos del Sanchismo. 'Requiem aeternam'. El viejo socialismo, con sus luces y sus sombras, con sus páginas negras y sus capítulos brillantes, con sus méritos y sus errores, se ha hundido en las aguas pantanosas, engañosamente calmas, del ansia de poder de un badulaque y dormirá hasta que alguien decida, llegado el momento, despertarlo para acometer la necesaria, imprescindible, refundación con criterios del siglo XXI». Cosa de brujas.

La campana de Santa María tañe en sones lusitanos y en Puente Ajuda la tarde se despide con una media verónica en el agua. Mañana será otro día. Día de hablar.