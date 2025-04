La habitación de los libros

A los 18 años empecé a comprar libros, se murió Franco e inicié la carrera. Mi padre, que ha leído dos novelas en su vida, ... una mía y otra de la saga Millenium de Stieg Larsson, es un tipo muy listo que sabía que los libros, aunque él no los leyera, eran fundamentales, así que me abrió una cuenta en la librería Cervantes de Salamanca, de tal manera que yo podía comprar cuantos libros quisiera y él los pagaba mes a mes. Desde casa no me mandaban mucho dinero para diversiones, pero en cuestión de libros, tenía barra libre.

Cuando mi padre se vino a Cáceres desde Asturias, allá por 1950, mi abuelo le recomendó que leyera todos los días el periódico y mi padre le obedeció y lo sigue haciendo a sus 91 años. A mí no me dijo nada, pero al abrirme una cuenta en una de las mejores librerías españolas de aquel tiempo me estaba mandando un mensaje claro: «Lee, hijo mío».

Desde entonces, otoño de 1975, no he parado de comprar libros y las casas, las mudanzas y las limpiezas generales han estado marcadas por esa infinidad de estanterías llenas de novelas, ensayos, biografías, tratados, libros de viajes y una exhaustiva colección de 'best sellers' rurales extremeños que creo que será lo que mejor pague mi amigo Jaime Naranjo cuando mi hijo le ofrezca mis más de 5.000 libros a la librería Boxoyo.

A veces, sueño con un nieto o nieta lectores que hereden mis libros y den sentido a toda una vida comprando en librerías. Pero me temo que mis libros serán más una molestia que una herencia deseada y valorada. Mientras tanto, siguen siendo lo más preciado que poseo y cuando se anuncian crisis, catástrofes y recesiones, no me preocupo porque sé que mientras pueda mantener mi refugio libresco, la vida merecerá la pena.

Si las cosas se tuercen y la existencia se complica, podré vivir sin gigas en el móvil e incluso sin teléfono, me daré de baja de la media docena de canales de televisión de pago y, aunque me dolerá, también renunciaré a mis suscripciones a diez periódicos de España y Portugal. Dejaré de salir a comer, anularé los viajes y podré privarme de todo lo que sea prescindible. No pasará nada, no sufriré, no sentiré ninguna pérdida mientras pueda mantener mi librería. Y la podré conservar porque ya está pagada, no cuesta mantenerla, PayPal no me cobrará ningún recibo mensual por leer y me quedan tantos libros por disfrutar que, por muchos años que viva, jamás dejaré de ser feliz en mi habitación con libros.

Cuando me casé, mi madre no me regaló un dormitorio, sino una habitación para leer. Eran unas estanterías rústicas, una mesa grande y una silla cómoda. Esos muebles han ido renovándose y ahora son estantes con puertas de cristal para que los ejemplares no se llenen de polvo. He ido tirando las estanterías viejas, pero los libros siguen ahí, aunque ha habido que bajar algunas cajas al trastero con los que parecían prescindibles.

En las nueve mudanzas que he hecho, las empresas de traslados de muebles me daban un precio, pero cuando llegaban a casa y veían los libros, añadían un 20%. Ese sobreprecio, la ardua tarea de guardarlos y desempaquetarlos, de colocarlos y limpiarles el polvo han provocado muchas discusiones desde 1975 hasta hoy, pero todo lo doy por bueno cada vez que me siento en mi sillón finlandés, pongo las piernas encima de un puf, instalo una mesita articulada y me sumerjo en la lectura. Mientras siga manteniendo mi habitación con libros, no tendré miedo a nada. Por encima de tormentas, tensiones, miedos y crisis, ahí están mi refugio y mi dicha desde aquel año esencial de 1975.