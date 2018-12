«De no haber existido la Fundación, Los Santos sería más triste y pequeño»

Diego Hidalgo estaba eufórico en el acto hablando con todos los que se acercaban para darle la enhorabuena por este retorno social de su compromiso con Los Santos a través de la Fundación. «El impacto para mí ha sido enorme, se habla mucho de mi generosidad en el momento de donar ese capital que garantiza la sostenibilidad de la Fundación, pero el saber que de no haber existido la Fundación el pueblo sería bastante más triste, bastante más pequeño, que nos lo hayan podido cuantificar para mí ha sido una satisfacción enorme, me ha emocionado al leer los resultados del estudio, que ha sido muy profesional e innovador, así como sentir hoy el cariño del pueblo».

-¿Diego Hidalgo está enamorado de Los Santos?

-Sí, lo he estado siempre, desde niño. He tenido muchas emociones de lo que me ha dado el pueblo a lo largo de mi vida. Recuerdo un día de junio de 2003, cuando me nombraron Hijo Adoptivo de Los Santos de Maimona, mi padre había sido Hijo Predilecto y tiene su calle y su recuerdo. Yo tengo ya 76 años, espero que me queden muchos años más, espero que el pueblo, al menos, me recuerde a mí también con cierto cariño. Se ha dicho en la presentación de este estudio que el pueblo de Los Santos «se había acurrucado» con la Fundación. Creo que sobre todo ha habido una fase de poca comunicación. La Fundación salió del pueblo y donde se ha sentido realmente su impacto han sido en aquellos proyectos que se han hecho y que sin Fundación Maimona no se hubieran realizado. Estoy seguro de que los mayores que han entrado en la residencia de mayores y sus familias han sentido su ampliación, así como los alumnos de la Escuela de Música, los empresarios que han podido instalarse en un parque industrial que no se hubiera podido construir sin la Fundación; pero creo que la mayoría de la población del pueblo no ha sabido mucho de la existencia de la Fundación. Espero que esa comunicación mejore, aunque ha mejorado en los últimos años, y que la gente se sienta propietaria de ella, sea plenamente consciente de lo que ha aportado y de lo que puede aportar.

-¿Qué se va a desvelar en el nuevo libro 'Lo que creo saber' que va a presentar próximamente en Madrid?

-También lo presentaré en Los Santos de Maimona. Son las 10 cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida, los 15 consejos que doy a toda persona que emprenda un proyecto en su vida, sea empresarial o social. Hablo de las personas por las que yo he sentido admiración y hay un capítulo de lecciones que aprendí de mi madre. Es un libro de 45 páginas y creo que será útil para la gente, es un libro que he sacado de mis recuerdos porque noto que en las conferencias que ofrezco por todo el mundo, la gente me oye hablar de actualidad internacional, de los problemas que se nos avecinan en el futuro y me escuchan con cierta condescendencia; pero en el momento que hablo de consejos y de lo más importante que he aprendido, sacan sus libretas y se ponen a apuntar, esto es lo que me ha llevado a escribir este libro.