«Me gustaría bendecir el amor del colectivo LGTBI»

Fermín Luengo (53 años, Villanueva de la Serena) ha pasado parte de las fechas navideñas en Italia con un montón de jóvenes del grupo scout ... Inmaculada Concepción. Él es el coordinador de esta agrupación y además el párroco de Puebla de la Calzada. En ese municipio todos conocen a Fermín desde hace ocho años, cuando llegó a esta localidad pacense. Además, es delegado episcopal para la infancia en la diócesis Mérida-Badajoz y, si por algo se caracteriza, es por tener un discurso mucho más moderno que al que está acostumbrada la institución eclesiástica. De hecho, algunas de las frases que dice las matiza seguidamente porque, según reconoce, «queda mucho camino por recorrer».

–En diciembre ha celebrado una misa dedicada al colectivo LGTBI. ¿Cómo surgió la idea?

–Nosotros celebramos la novena de la patrona de Puebla de Calzada, la Inmaculada Concepción. Cada día lo dedicamos a distintas realidades o colectivos y este año hemos centrado una jornada en el colectivo LGTBI. También ha habido otros para la igualdad, con una misa en la que participó la asociación de Mujeres del siglo XXI, u otra para los inmigrantes, los mayores o el cuidado de la naturaleza. Fue muy especial sobre todo el día que dedicamos al colectivo LGTBI. A la gente le gustó mucho. Estaban deseando escuchar una voz en la iglesia que vea con total normalidad a las personas que son homosexuales y lesbianas. Quién no tiene a un hijo, un sobrino un familiar o un amigo del colectivo LGTBI. Tratarlos en desigualdad es primitivo. No entiendo que eso tenga que ser pecado.

–¿Cómo preparó esa liturgia?

–Celebramos que todos somos hijos de Dios. Fue una celebración muy preparada, con distintos corazones de cartulina llamando a la tolerancia, la igualdad o el amor. Hubo testimonios de familiares de personas que forman parte del colectivo muy sinceros. Por ejemplo, una madre habló de su hija, que además es catequista y dejó claro que cuando recibió la noticia no le preocupaba lo que fuera, sino que le pudieran hacer daño.

Ampliar Fermín Luengo durante un actividad con el grupo scout Inmaculada Concepción. hoy

–¿Le han llamado la atención desde la Iglesia por esta iniciativa?

–No, no me ha dicho nadie nada. Si es verdad que algún compañero me ha felicitado por haberlo hecho. Hay jóvenes creyentes que tienen miedo a decir cuál es su identidad y orientación sexual y ahora me han reconocido que esta liturgia les ha liberado, les ha hecho huir del miedo y del tabú. Muchos cristianos me han dicho que he sido muy valiente y que esto hacía falta. Antes hacías algo así y no se sabía, pero ahora todo es global y esto que hemos hecho en Puebla de la Calzada ya forma parte del mundo.

–¿Cree que la Iglesia debería adaptarse más a los tiempos actuales?

–El Papa Francisco ya lo está haciendo. Por ejemplo, la Iglesia alemana está muy avanzada en ese sentido. Para mí todos somos personas e hijos de Dios. Da igual que seas un hombre, una mujer, que vengan dos padrinos o dos madrinas. Da igual, son personas. La Iglesia debe tener una apertura total a todas las realidades que forman parte de nuestra vida diaria. No puede alejarse de este mundo, sino acercarse a él. Francisco es el Papa que necesitaba este mundo. Habla y se le entiende; tiene una mente aperturista. Sabe estar cerca de la gente, se preocupa por la pobreza que hay en el mundo e intenta transformar las realidades. Esto que hemos hecho en Puebla de la Calzada es un granito de arena. Además, no es solo la iglesia la que tiene que abrirse, sino la sociedad. Estamos invirtiendo muchísimo en educar, pero parece que en estos últimos tiempos se están dando pasos atrás.

–¿Cree que esos pasos hacia atrás también se están dando en otros ámbitos como la política?

–Sí, en vez de tener una mentalidad más abierta y europea, tienden a encerrarse cada uno en su pequeña parcela y crear cada vez más muros. Deberíamos ser más ciudadanos del mundo. El covid o la crisis energética ya ha demostrado que vivimos en un mundo globalizado y parece que el ser humano no se entera de eso. Las políticas tienen que estar adaptadas a un mundo globalizado y cada vez son más cerradas. De hecho ha habido un tiempo en el que han vencido los extremos.

–¿Le gustaría que el matrimonio gay estuviera aceptado por la Iglesia?

–No puede ser que los aceptemos y los queramos, pero los tengamos de segunda clase; tenemos que ir dando pasos poco a poco porque queda mucho camino por recorrer. Yo reconozco que a mí me gustaría bendecir el amor del colectivo LGTBI.

–¿Tiene pensado hacer más celebraciones en torno a este colectivo?

–Por ahora no tengo nada programado. Ha salido así y así lo hemos hecho. Otras veces hacemos celebraciones con otros colectivos. Intento estar en contacto con todos los sectores y grupos de la sociedad a través de la catequesis, los scout, los inmigrantes, la residencia de ancianos o el centro de día. Intento integrar a todos los colectivos.

–¿Es consciente de que cada vez hay menos vocación?

–Cada vez hay menos vocación al sacerdocio o a ser monja, pero cada vez hay una mayor corresponsabilidad dentro de la Iglesia. La gente es mucho más participativa que antes.