Nació en La Nava de Santiago en 1959 pero pasó su infancia en Mirandilla. Es el mayor de tres hermanos y sus padres, ya fallecidos, ... le regalaron el ejemplo del trabajo (él como obrero del campo y ella llevó la casa y trabajó en el servicio doméstico). Con doce años, Vicente Martín marchó interno al seminario de Badajoz y unos años después descubrió la vocación que desde este 6 de julio se convierte en obispo auxiliar de Madrid.

–¿Cómo se transforma un niño de pueblo en uno de los 'pastores' de la archidiócesis más influyente de España?

–En realidad yo llegué al Seminario casi por casualidad. Tenía 12 años y en casa estaban buscando un internado porque en mi pueblo no se podía estudiar de 6º de EGB en adelante. Fui al seminario y allí coincidí con otros dos chicos del pueblo que hoy son sacerdotes: Jorge Sánchez Muriel y Francisco José Andrades Ledo. Todavía hoy seguimos yéndonos juntos de vacaciones.

–¿Cómo descubrió la vocación?

–Yo entré en el seminario sin vocación, no sabía ni qué era eso. Pero me lo pasé tan bien y saqué tan buenas notas, que cuando decidí qué hacer con mi vida quise dar el paso sin saber bien cómo me iba a ir. Realmente fue en el seminario donde me fui encontrando conmigo mismo y con Dios, fue un proceso lento, como ese chirimiri que termina calando.

Marginación «En Colorines vi que todos tenemos los mismos derechos, pero no las mismas oportunidades»

–Calera de León, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Alburquerque... ¿Cómo fueron sus primeros años de sacerdote?

–Los recuerdo muy intensos, me dediqué a las parroquias hasta que el entonces obispo, Antonio Montero, me envió a Madrid a cursar un máster en Doctrina Social. En todas las parroquias por las que pasé impulsé las Cáritas, tal vez esa fue la razón.

–Después fue a la barriada del Gurugú de Badajoz y a Colorines.

–Hubo un antes y un después, porque Los Colorines es la zona de mayor exclusión de Extremadura y una de las mayores zonas de exclusión de España. Viví esa etapa con una impotencia tremenda. Todos tenemos los mismos derechos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Recuerdo a una chica que cuando iba a ofrecerse para trabajar como empleada de hogar no podía decir que vivía en Los Colorines. También descubrí la importancia de trabajar en equipo con otros colectivos sociales y que hay personas sin fe muy comprometidas.

Labor social «Me preocupa que se hable muy bien de Cáritas y muy mal de la Iglesia, porque son la misma cosa»

–¿Qué hace un sacerdote en un entorno de marginación?

–Mi trabajo consistía en estar presente, acoger y acompañar, ¿pero cómo decirle a la gente que Dios los ama cuando en un entorno como ese parece justo lo contrario? Tuvimos que apoyar en el pago de la luz y el agua, pero no solo dábamos ayuda material, también les apoyábamos en la toma de decisiones.

–¿Qué le llevó Madrid?

–Estando en el gurugú don Celso, el arzobispo, me propuso retomar los estudios de Teología Pastoral. Más tarde me di cuenta de que necesitaba cambiar de ciclo y dedicarme a profundizar y a rehacer mi vida. En 2018 me llevaron a la Conferencia Episcopal como delegado episcopal de Cáritas y en 2022 asumí la dirección de la subcomisión de Acción Caritativa y Social. Ahí ya no he trabajado en el cuerpo a cuerpo, sino en tareas de formación y organización, visitando muchísimo las cáritas diocesanas de toda España y viajando a Latinoamérica para impulsar sus Cáritas.

–¿Cómo definiría a Cáritas, ¿cómo lo haría?

–Cáritas es sus 70 Cáritas diocesanas, sus 6.000 Cáritas parroquiales, sus 80.000 voluntarios, sus algo más de 5.000 trabajadores... Existen otras instituciones que realizan intervenciones sociales, pero Cáritas no es una oenegé, somos algo más, somos la Iglesia al servicio del más pobre. Para nosotros el compromiso brota de la fe en Cristo, que siempre puso en primer lugar a los más pobres. Cáritas y la Iglesia son lo mismo, por eso me preocupa que en las estadísticas se ponga a Cáritas muy bien, muy bien, y a la iglesia muy mal, muy mal.

–¿Influyen en esa percepción de la Iglesia los errores cometidos, los casos de abusos a menores?

–La Iglesia está formada por personas frágiles y débiles, que pueden hacer lo mejor y lo peor, pero la Iglesia no está para hacer sufrir a las personas, sino para lo contrario. La Iglesia vive esas situaciones como una familia en la que algún miembro hace sufrir a otro, por eso es importante reconocer los errores y corregirlos. Honestamente, creo que estamos dando pasos.

–¿Es de los que piensan que el Papa Francisco ha intentado bajar a la Iglesia de su pedestal?

–Francisco me ha fascinado, me siento muy identificado cuando dice que hay que salir a las periferias.

–Las últimas semanas se ha difundido un comentario del Papa en el que decía había demasiado mariconeo en algunos seminarios, ¿qué opinión le merece?

–No tengo dudas de que el Papa tiene clarísimo no solo la acogida sino también el respeto a las personas más allá de su condición o de su orientación sexual, no tengo ninguna duda de que él no juzga esas situaciones, al contrario, se ha encontrado con muchas personas de orientación homosexual y los ha acogido... Yo me sitúo ahí también, las personas somos personas sin más adjetivos, personas con derecho y dignidad.

Regularizar inmigrantes

–Recientemente se ha presentado una Iniciativa Legal Popular (ILP) para regularizar a inmigrantes irregulares, pero al mismo tiempo hay partidos situados claramente en contra de la inmigración que han conseguido muy buenos resultados electorales. ¿cuál es su postura?

–La ILP está apoyada por 700.000 firmas y en su impulso han tenido una labor activa las instituciones de la Iglesia. Yo por supuesto no comparto absolutamente nada esas políticas populistas que criminalizan a las personas que vienen de fuera. En la parroquia donde yo estoy ahora tenemos acogidos a varios chicos jóvenes migrantes irregulares. Llevan mes y medio con nosotros y cada día vienen por la tarde, se asean, comparten con nosotros, con la gente de la parroquia. A mí me llama la atención cuando se habla del efecto llamada. Más que efecto llamada, hay efecto expulsión: guerras, crisis climática, pobreza, violencia... eso es lo que hace que la gente salga del lugar en el que vive. Y no olvidemos que en nuestra sociedad ponemos a la gente que más queremos en manos de personas que en su mayoría son inmigrantes, ellos cuidan a nuestros mayores y a nuestros niños.