No nos gustan los libros

El pasado mes de abril, estuve con mi mujer unos días en un hospital de Sevilla. Cuando los médicos hacían la visita y las curas, me iba a una luminosa sala de espera, me sentaba en una mesa y contaba mi experiencia hospitalaria. Escribí allí tres artículos que se publicaron en esta página los días 2, 3 y 4 de abril. Tuvieron fortuna desigual a pesar de que los tres tocaban el mismo tema: anécdotas y curiosidades de hospital. Dos de ellos fueron bastante leídos. Pero el tercero ni apareció entre los 50 más leídos del HOY.

Intentando encontrar una explicación a esa acogida tan dispar, la experiencia me aconseja pensar que el tercero no se leyó tanto como los dos primeros por el título. El del día 2 se titulaba «El paciente extremeño» y el encabezamiento del día 3 era «Garbanzos y fachalecos en Sevilla». ¿Cómo se titulaba el del día 4 de abril? Pues «Cambiar a Landero por la Jurado». Y como me sucede desde que empecé a escribir en Extremadura, si coloco el nombre de un escritor en un titular, no me lee ni el gato, salvo si se da el caso excepcional de que un novelista extremeño gane el Planeta.

¿Por qué si escribo sobre Julia Navarro, es recomendable titular con mi suegra (la tengo en el sillón vecino leyendo 'Dispara, yo ya estoy muerto' en su tablet) porque si titulo con la escritora, verdadera protagonista del artículo, no me como una rosca? Si entrevisto a un novelista o a un poeta, mejor que no se sepa su condición hasta el tercer o cuarto párrafo y si comento un libro reciente, será bueno hablar fundamentalmente del pueblo donde se sitúa la acción y de las vicisitudes biográficas del autor mientras voy dejando caer, como quien no quiere la cosa, algunos detalles sobre el atractivo literario del libro.

Conozco a un autor extremeño que no presenta nunca sus libros en Extremadura. Lo critican por ello, él argumenta que presentar aquí una novela no deja de ser un acto social para los amigos y la familia que no le atrae nada y sus editores pasan del tema porque opinan que ese autor vende en dos horas en la Feria del Libro de Madrid lo mismo que en Cáceres durante un año. Y una anécdota personal: tras la presentación de mi última novela en la Feria del Libro de Badajoz, vendí seis libros. El viernes pasado, la presenté en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y vendí 42 ejemplares.

Los datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre la lectura de libros arrojan dos conclusiones importantes: los extremeños somos los españoles que menos leemos y no le podemos echar la culpa de ello a los políticos. Y dejamos bien clarito que no leemos libros porque no nos gusta, al menos eso declara el 21% de los extremeños, algo que solo argumenta el 13,5% de los españoles.

Somos los últimos de la fila en casi todo y en la base de ese farolillo rojo está nuestro desdén por la cultura (también solemos liderar las encuestas de los que menos vamos al cine, menos acudimos al teatro, menos periódicos leemos, menos música compramos, menos exposiciones visitamos). De verdad que es para echarse a llorar descubrir que en el resto de España cada vez se lee más (el 62% había leído algún libro hace cuatro años y el 66% había leído algún libro el año pasado) mientras que en Extremadura cada vez se lee menos (54% había leído algún libro en 2015 y 49% ha leído un libro en 2018-19), tanto que ya son más los extremeños que no leen nada que los que leen algo.

Cuando se publican estas estadísticas, lo más socorrido es culpar a los políticos, pero en este caso no podemos escurrir el bulto porque resulta que tenemos Editora Regional, Agencia de Fomento de la Lectura, un montón de Ferias del Libro (¡atención a la de Almendralejo estos días con Landero y Millás!) y, sobre todo, más bibliotecas que nadie: cuatro por cada 10.000 habitantes en Extremadura frente a una por cada 10.000 en España. No leemos porque no nos da la gana.