Francisca Márquez: «Me gusta relacionarme con mis pacientes para ayudarlos, y si se puede, curarlos»

La doctora Márquez Pérez es la nueva presidentade la Academia de Medicina de Extremadura. Es jefa de Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Badajoz ... y se licenció en la Facultad de Medicina. Se especializó en Neumología en 1987 tras realizar el MIR en el Hospital 12 de Octubre y en 1995 se doctoró en 1995 por la Universidad Complutense de Madrid.

En sus 38 años de ejercicio profesional, ha llevado a cabo actividades docentes y científicas, siendo ponente en más de 200 Congresos y Cursos nacionales e internacionales de la especialidad. También ha sido ponente en actividades relacionadas con la Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud. Ha sido madrina de las promociones de la Facultad de Medicina de la UEX, en 2002, 2004. 207 y 2016. Desde 2017 es profesora titular interina de Neumología, informa la Junta en una nota.

Dentro de su amplio currículum ha dirigido tesis doctorales, ha sido tutora de los MIR y docente en varios masters. Especialmente sensible es al problema del tabaquismo, ya que ha sido presidenta de la Asociación de Especialistas para el Abordaje del Tabaquismo en Extremadura o miembro de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo, entre otras responsabilidades en sociedades científicas ligadas a la Neumología.

La nueva presidenta de la Academia de Medicina de Extremadura aseguró en una entrevista que concedió hace unos meses al Instituto de la Mujer que tras casi 40 años de profesión su sueño ya se ha visto cumplido, pues ha podido compaginar la maternidad con la docencia y su trabajo en el hospital «Me gusta mi trabajo. Me gusta relacionarme con mis pacientes con el objetivo siempre de ayudarlos, y si se puede, de curarlos. En mi especialidad la mayoría de los enfermos son crónicos y para mí es enriquecedor todo lo que aprendo de ellos, sus experiencias de vida, la manera de afrontar sus padecimientos, la ayuda y el apoyo que reciben de su entorno».

En este sentido, Márquez asegura que como médico siempre ha intentado influir en la evolución de los pacientes de forma positiva, «No solamente con fármacos. Intento siempre sacarles una sonrisa».

La investigación otra de sus pasiones

Se confiesa una apasionada de las patologías respiratorias por ello, ha trabajado en áreas como el tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la patología del sueño, el cáncer de pulmón y la inteligencia artificial aplicada a la Neumología. Una investigación que ha llevado hasta la docencia «Imparto clases teóricas en 4º de Medicina y prácticas en 6º. Me rejuvenece estar rodeada de jóvenes y mantiene mis inquietudes por aprender para poder enseñar. He sido madrina de cuatro promociones de medicina, lo cual supone un orgullo para mí».

Todo esto lo ha compartido con la tarea de ser madre, «Soy madre de tres hombretones. Criar a mis hijos, eso sí compartiendo con su padre, trabajar, guardias, investigar y enseñar, no ha sido una tarea fácil, pero sí apasionante». Criar a sus hijos junto con la práctica de la medicina y la investigación ha sido de lo más complicado, asegura. «Tener tres hijos y dedicarte a un trabajo tan absorbente, que pide de ti todo tu tiempo, ha hecho que, cuando estaba con los niños el gusanito de la conciencia me atacara diciendo: 'Tienes que estudiar', y cuando estaba estudiando: 'deberías estar con tus peques'. Encontrar el equilibrio no ha sido nada fácil«.

La neumóloga cuenta que su mayor logro en la vida ha sido superar la inercia al conformismo y la tendencia a no hacer nada nuevo. «Siempre me ha gustado innovar, hacer las cosas de otra manera, siempre que he podido«. Un logro que ha conseguido gracias a su faceta como docente, ya que aservera, «me ha permitido hacer cambios para no quedar estancada».