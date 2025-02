–¿Cuál puede decir que es su afición favorita?

–Mi afición favorita quizás sea el estudio de la publicidad en general y las posibilidades ... de la transferencia del conocimiento, bien mediante la palabra, o la imagen, y los medios técnicos usados para ello. Por ejemplo, me fascina la convivencia de los medios tradicionales, la prensa, radio y la televisión, y la posibilidad de comunicación que han abierto todos los canales de las tecnologías de la comunicación y de la información a lo largo del tiempo. Eso me ha llevado a coleccionar, entre otras cosas, todo tipo de equipos técnicos que se han empleado para ello.

–¿Desde cuándo practica esta afición?

–Creo que puedo decir que desde siempre. Empecé mi colección de publicidad con sobres de azúcar portugueses. En España en aquella época no había.

–¿Por qué esta afición?

–Supongo que por una atracción hacia lo que era algo distinto en ese momento. También supongo que por buscar 'testigos' de otra época.

–¿Recuerda si se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Sí, recuerdo que desde pequeñe me gustaba mucho ver las colecciones familiares de álbumes de cromos de los años 30, eso pudo ser.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana o al mes a esta pasión suya?

–Yo diría que en tiempo es incontable, como se dice de los mártires de Zaragoza, pero sí de un modo digamos muy irregular.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo en este tipo de aficiones?

–Supongo que todo este mundo de conferencias que he dado durante mi vida, además de presentaciones, reportajes, blogs, y tal, me han hecho militar en el colectivo llamado de 'culturetas'.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar por ejemplo?

–Pues se puede decir que todo eso y más.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento de algún tipo por su afición?

–Cuando publicaba mi blog alojado en la página web del Diario HOY, para el que ahora no tengo tiempo para seguir actualizándolo, las miles de visitas que recibía eran una especie de reconocimiento muy grato.

-¿Qué recuerdos guarda del blog?

–Tengo algunos muy gratos y otros muy curiosos. Por ejemplo cuando conocí a la bailarina Alicia Alonso, muy anciana y al final de su carrera. Estaba en Cáceres para recibir una distinción, y me refirió que ya había visto la entrada del blog sobre ella desde La Habana. También cuando me llamó personalmente para agradecer mis comentarios y la difusión de su figura Aline Griffith, la condesa de Romanones, y me invitó a su finca de Pascualete para dedicarme sus libros, y que pudiera ver en directo cuanto había publicado de ella. Pensaba que era periodista. Y cuando le dije que era farmacéutico, nos reímos mucho, y me indicó que trató mucho a Fleming... Por cierto, tenemos un proyecto para editar un libro con los guiris en papel.

–¿Le ha supuesto esta afición algún problema o inconveniente: quejas de la familia, restarle tiempo a otras cosas, ocupar espacio en casa...?

–Se puede que sí. Oír de vez en cuando una frase dirigida a mí: 'Tú y tus chismes'.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto; ha generado ingresos con ello?

–Todas las colecciones y las aficiones cuestan siempre dinero, sean las que sean. No obstante, sobre todo esto, se puede recordar una frase: «Las colecciones las empiezas tú y te las acaban los demás».

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–La recomendaría a los demás porque pienso que todo cuanto hagamos por este tipo de patrimonio efímero impedirá que se pierda para las otras generaciones que nos tienen que suceder.

–¿Aparte de esta, tiene alguna otra afición también destacada?

–Humildemente, pero como decía Marañón, yo soy un poco un 'trapero del tiempo'.