«Me gusta que los clientes se lleven los pinchitos con garantía»

Francisco Sánchez, en su carnicería de Pueblonuevo. / Pakopí Un veterinario y un carnicero explican cómo trabajan para tener seguridad sobre la venta de alimentos ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 22 septiembre 2019

Francisco Sánchez hace unas hamburguesas de espinacas que le dan fama. Las vende a porrillo en su carnicería de Pueblonuevo del Guadiana. Si le preguntas si te puedes fiar de las hamburguesas, saca un cuadrante lleno de datos. Ahí aparece desde cuándo recibió la carne hasta el lote de las espinacas. Es la famosa trazabilidad, en la que todo queda registrado.

Francisco Sánchez es el dueño de uno de los 96 establecimientos que vigila el veterinario del centro de salud de Pueblonuevo del Guadiana. De Pedro Moriano y de la farmacéutica del centro depende la vigilancia de otras 31 industrias ubicadas en Pueblonuevo, Guadiana, Valdelacazada y Alcazaba.

Los veterinarios no pueden analizar todos los productos a la venta.Eso es inviable. Así que la base de la pirámide es el examen que realiza cada local. La administración dice qué controlar, el tendero cumple y los veterinarios toman muestras aleatorias para detectar posibles problemas.

El autocontrol obliga a cada comercio a contratar un veterinario externo. A Francisco Sánchez le cuesta 400 euros al año cumplir con las inspecciones privadas y con los requerimientos de desinsectación.

Ese veterinario privado elabora una memoria que va directa a la mesa de los veterinarios públicos, como la de Pedro. Su trabajo es supervisar y vigilar su cumplimiento en el local con varias visitas al año. En el caso de la carnicería de Francisco, tres.

El número de inspecciones que se hacen y las pautas que se vigilan se determinan en función del 'riesgo' de cada negocio. Y ese peligro depende de muchos factores. Desde el público al que se dirige (no es lo mismo una carnicería de barrio que un comedor de una residencia de ancianos) hasta el volumen de productos que maneja. En una residencia de ancianos, por ejemplo, los consumidores son más propensos a la enfermedad. Cuanto más riegos, obviamente más inspecciones. Hay negocios que hacen sus propios controles cada quince días, otros cada mes, cada dos meses...

Pedro Moriano llegó el jueves a la carnicería de Francisco Sánchez con una carpeta. Dentro guardaba el historial del negocio. Todas las inspecciones que le han hecho a lo largo de los años y los resultados. Porque Pedro Moriano es el veterinario público que vigila el negocio de Francisco. Lleva 25 años realizando inspecciones y desde hace unos años es también graduado en Salud Pública.

Al veterinario no se le pasan las inspecciones porque las tiene planificadas. Le avisa el sistema Jara de Salud Pública instalado en el ordenador de su consulta. Ahí están recogidos los datos de todos los establecimientos e industrias de la región. En tiempo real contiene toda la información y se puede saber el factor de peligrosidad. Así la administración determina cuántas inspecciones deben hacérsele y qué parámetros hay que controlarle.

Existe un contacto permanente entre la administración y los locales a través de los veterinarios públicos y este sistema informático.

«Es un avance como sociedad que nadie se preocupe de que le vaya a ocurrir algo al comprar comida»

Para verificar que el proceso está dando resultado, los veterinarios toman muestras de forma aleatoria que después analizan en el laboratorio del Hospital Universitario de Badajoz.

«Nuestro control oficial es vigilar que se autocontrolan bien», explica Pedro Moriano. Si descubren cualquier problema, proponen las medidas correctoras. Para que la listeria o la salmonela no lleguen al consumidor.

Los primeros interesados en que los resultados sean satisfactorios son los comerciantes. Saben que una crisis como la andaluza da al traste con el negocio. Lo explica Francisco Sánchez, el que hace las hamburguesas de espinacas en Pueblonuevo. Lleva 32 años en el negocio y considera que cada vez se inspecciona mejor. Junto a sus vitrinas tiene colgados una serie de folios donde figura la composición de cada producto elaborado que vende. Consta hasta el lote de la tripa en la que embucha salchichas. «Me da mucha tranquilidad. No sobre mí, sino sobre mis clientes. Me gusta que se lleven un pinchito con garantías, no que vengan a decirme que les ha sentado mal».

«EnExtremadura podemos estar tranquilos con lo que comemos. Todo tiene su control: etiquetas, fecha de elaboración... Podemos estar tranquilos», incide el carnicero.

Para el veterinario, supone un avance como sociedad que «nadie se preocupe de que le vaya a ocurrir algo cuando compre o coma un alimento». En definitiva, que podamos estar tranquilos con lo que nos llevamos a la boca.