«A mí me gusta Camela»

El titular de la noticia en el HOY era este: «Quevedo se incorpora al cartel de Extremúsika». Mi ignorancia musical me llevó a interpretar ... la frase de esta manera: un famoso canario, que, suponía yo, salía en los dibujos animados, en YouTube o en TikTok, iba a aparecer como anagrama o icono en el cartel anunciador del festival Extremúsika, que se celebrará en el Recinto Hípico de Cáceres los días 12, 13 y 14 de octubre y en el que actuarán grupos y cantantes famosos para todo el mundo, menos para un servidor, como Natos y Waor, Ska-P, el Drogas, La M.O.D.A., Delaossa, La Pegatina, Morad o Eskorzo. De esa selección, sigo al Drogas, conozco canciones de Ska-P y en mi clase había un alumno que se apellidaba De la Osa, pero no creo que se dedique a la música.

Pensaba, en fin, y lo digo en serio, no intento ser gracioso, que el canario Quevedo era algo así como el pato Donald, el canario Piolín, el Pájaro Loco, Correcaminos o el gallo Claudio, aves populares en los viejos dibujos animados. Pero no, erraba a lo grande porque resulta que el tal Quevedo es un famoso artista natural de Canarias cuyas canciones arrasan en las listas de éxitos. Él será una de las estrellas del Extremúsika y yo seguiré siendo, según me informó Spotify el pasado mes de diciembre al enviarme la lista de la música que escuché en 2022, un tipo conservador, amante de lo tradicional, al que le gusta lo conocido y cuyo planteamiento vital es para qué cambiar algo si funciona.

El año pasado, escuché, sobre todo y por este orden, a Los Secretos, a Pablo Guerrero, a Ana Belén y a Luz Casal. Pero ni rastro de Natos y Waor ni de La Pegatina. Y cuando la semana pasada me llamaron de un programa de Canal Extremadura Radio para una entrevista en la que debía hablar de mi música favorita, les dije que contaran con Pablo Guerrero y la canción 'Anastasía' de su último álbum y me respondieron que iban a preguntar si era posible. Pablo Guerrero les debe de sonar tan fuera de juego y de sitio que no sabían si sería posible pinchar algo tan antiguo. Tras la consulta, me respondieron que sí, que aceptaban Pablo Guerrero como música favorita, pero en un acto de traición y borreguismo, me acongojé y propuse algo más moderno: 'Agárrate a mí María' de Los Secretos cantado por Rozalén en el Wizzink Center. En fin, una canción de 1996, pero que cantada por Rozalén parece menos viejuna.

Aunque a veces disimule, la verdad es que no me avergüenzo por confundir al cantante Quevedo con un pájaro. Es más, ahora que entramos en campaña electoral, no puedo por menos que acordarme de la última campaña de Monago, que tenía las santas narices de presumir de que le gustaba Camela y lanzaba sus play list de Spotify para hacer deporte, trabajar, pasar un día en el campo o relajarse. «A mí me gusta Camela» me parece la proclama política más valiente que he escuchado en la política extremeña. ¿Se atreverían Vara y Guardiola a confesar algo así o a reconocer que creían que Quevedo era un pájaro? Ni de broma.

De aquella campaña monaguesca con raperas que escandalizaban a las señoras correctas del PP hemos saltado al «Chacho qué caló» de Fernández Vara, que nos va a poner en la vanguardia energética como el rap de Monago nos colocó en la vanguardia musical. Vara, que pasa del hip hop de SFDK, del indie de CHVRCHES y del rap de K CAMP, asegura que si gana, llevará a los niños del Palo Hurdano a bailar en su toma de posesión como Fraga llevaba a 2.000 gaiteiros a la plaza del Obradoiro. El algoritmo de Spotify debe de decirle lo mismo que a mí: para qué cambiar algo que funciona.