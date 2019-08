Guijo de Santa Bárbara: El pan de pueblo como atractivo turístico

A las cuatro de la mañana ya está Tani en su horno de leña, del que en esta época salen unos 500 panes cada día. En invierno no pasa de 120, pero es que el verano aquí lo cambia todo. Estamos en Guijo de Santa Bárbara, el pueblo más alto de La Vera. Son 876 metros, y algunos años, en junio aún queda nieve en lo alto de la Sierra de Gredos, el territorio del macho montés Victoriae, que por aquí campa en un número como no se conoce en otra parte del mundo. Hace unos meses vino a cazarlo un hijo de Donald Trump, que bien podría haber viajado hasta este punto del norte extremeño para comprar un palé de panes de pueblo de los que hacen Tani y Milagros, su mujer, que a las once y media de la mañana aún están al pie del horno de leña, metiendo en él bandejas de magdalenas que hacen salivar.

Plaza del ayuntamiento, puerta de entrada al casco antiguo del municipio, que conserva algunos ejemplos de arquitectura típica de la zona. / ANDY SOLÉ

Decenas de personas suben cada día hasta Guijo de Santa Bárbara solo para comprar este pan, que no se vende fuera del pueblo. Es gente que pasa unos días de vacaciones en casas rurales, en segundas residencias o en campings de la zona y que tiene la rutina de ir a Guijo, uno de los reductos extremeños de este alimento básico convertido ya en una especie en extinción. Los que llegan hasta aquí procedentes de Aldeanueva de la Vera habrán hecho una subida que también justifica por sí misma el viaje. A ratos, la arboleda (castaños, robles, álamos) envuelve a la carretera y la deja entera en sombra. El regreso, además, le regala al conductor una vista panorámica de Jarandilla, que en estos días bulle casi como ningún otro sitio de la comarca.

Tani, panadero del pueblo, junto a su horno de leña, que regenta con su mujer, Milagros. / ANDY SOLÉ

El pan y el paisaje son dos motivos para acercarse a este pueblo que es el balcón de La Vera. Pero hay más. Por ejemplo, el paseo por el municipio, que conserva algunas viviendas con la arquitectura típica de la zona. También el lavadero, que durante años fue punto de encuentro local, fundamentalmente femenino, y ahora, en un día laborable de verano, junta a un grupo de chiquillos de pantalón corto y camisetas de equipos de fútbol que juegan al escondite inglés. La plaza del ayuntamiento tiene una foto, la plazuela que hay tras ella también, y lo mismo algunas calles estrechas.

Antiguo lavadero, a solo unos pasos de la plaza del ayuntamiento. / A.S.

Y está también, por si hacen falta más razones, el charco de la máquina, a las afueras del municipio. Hay quien dice que es el más frío en una kilometrada a la redonda, por su altitud. Tiene un puente del año 1965 desde el que está prohibido tirarse. Y un chiringuito al lado. También una zona de merendero. Un chapuzón en esta piscina natural sería un buen final para una jornada de senderismo que podría llevar, previo madrugón, hasta el charco del Trabuquete, destino de la ruta más famosa de Guijo de Santa Bárbara. Sepa el andariego que no hay año en el que la Guardia Civil no tenga que ir al menos un par de veces a buscar a algún excursionista que se ha perdido o lesionado.