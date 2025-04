Guía para detectar y actuar ante una conducta suicida en la escuela

Ana B. Hernández Domingo, 23 de enero 2022, 08:10 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Comentarios sobre su persona: 'No valgo para nada'. Despedidas verbales o escritas inesperadas: 'Quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho'. ... Expresiones negativas sobre el futuro: 'Lo mío no tiene solución'. Verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte: 'Me gustaría desaparecer'.

Y puede haber también señales no verbales, como un cambio repentino de la conducta, falta de interés en las actividades escolares de las que antes disfrutaba, disminución del esfuerzo académico, aislamiento en los recreos... Son solo algunas de las pistas que aparecen en la 'Guía interactiva en prevención de intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo', el documento elaborado por expertos sanitarios y educativos y que ya está en la escuela extremeña, para ayudar a los docentes a detectar posibles conductas suicidas y saber actuar ante ellas. En el convencimiento de que algunos de los múltiples factores de riesgo pueden aparecer en el ámbito educativo. Noticias Relacionadas Las consultas de salud mental crecen un 20% en adolescentes extremeños Estas son las señales que alertan del riesgo de suicidio en adolescentes Extremadura es una de las cinco comunidades que cuenta con una herramienta para prevenir las conductas autolesivas y actuar ante la ideación suicida de los alumnos. Es la amplia guía elaborada en la que se indican las señales que puedan hacer ver a los docentes que el escolar tiene problemas, pero también cómo actuar en función de la situación que se produzca; por ejemplo, la conveniencia de que el alumno perciba que en el centro siempre hay una persona dispuesta a escucharle y atenderle, o la necesidad de evitar que esté solo en el colegio y en casa. También en función de la gravedad de la situación se establecen cuáles tienen que ser las respuestas inmediatas, desde llamar a los familiares, al 112 o acudir directamente con el escolar a un centro de salud.

