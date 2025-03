La guía para llamar bien a las personas con discapacidad: ni minusválidos ni discapacitados

Las personas con discapacidad se han enfrentado durante muchos años a comentarios y palabras peyorativas para referirse a ellas. Eso ha ido cambiando y, por ... regla general, en Extremadura no se utilizan términos despectivos. «Puede darse el caso de que lo hagan de forma inconsciente porque se han criado en una cultura en la que ese lenguaje era el habitual», comenta el presidente de Cermi en esta región, Jesús Gumiel, quien alude a que son numerosas las campañas que llevan a cabo para fomentar un lenguaje inclusivo.

Una de las últimas se ha centrado en elaborar un manual con pautas para el uso de un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad. Lo ha hecho Cocemfe, como representación de las personas con discapacidad en España, que aglutina a más de 1.600 entidades.

En él detallan que el término más adecuado es el de 'persona con discapacidad' y piden que no se usen algunos como minusválido, inválido o disminuido, entre otros.

Inciden que no se use el término discapacitado. «Ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete, puesto que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer. Por eso es importante anteponer la palabra persona», añaden en la guía.

También desaconsejan conceptos como diversidad funcional, otras capacidades, capacidades diferentes o personas especiales. Cocemfe considera que estos términos son eufemismos cargados de condescendencia que generan confusión, inseguridad jurídica y rebajan la protección que aún es necesaria.

El manual explica que tampoco se deben utilizar los verbos padecer o sufrir cuando se refieren a personas con discapacidad, así como los conceptos enfermedad, afectado o enfermo.

Con ello quieren evitar que se les victimice. «Una discapacidad no se sufre, lo que se sufre es la discriminación cuando vivimos en un entorno con barreras o carecemos de los apoyos adecuados», incide Gumiel.

Hay que recordar que el el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lleva trabajando desde el año 2018 para que eliminen la palabra 'disminuido' por el de personas con discapacidad.

En el artículo 49 de la Carta Magna aún aparece ese término y ahora el Gobierno y el PP han llegado a un principio de acuerdo para suprimir esa palabra antes de que termine la legislatura.

No es la primera vez que se inicia el trámite parlamentario para eliminar dicha palabra y ahora el principal escollo reside en la posibilidad de que haya partidos políticos que aprovechen la apertura de un proceso de revisión constitucional para introducir sus propias reivindicaciones.