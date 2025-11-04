Guía de las elecciones en Extremadura: candidatos, fechas clave e inicio de la campaña electoral

Irene Toribio Martes, 4 de noviembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

El próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones anticipadas en Extremadura, una cita con las urnas que llega tras la decisión inesperada de la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, de adelantar los comicios regionales. La medida, anunciada en una comparecencia ante los medios busca, según explicó la dirigente popular, «devolver la voz a los ciudadanos» en un momento de creciente tensión política y desacuerdos dentro del propio Ejecutivo autonómico. Un nuevo capítulo en la política extremeña que podría redefinir el equilibrio de fuerzas en la Asamblea.

¿Cuándo empieza la campaña electoral?

La campaña electoral comienza oficialmente el 5 de diciembre, tal y como informa el DOE y como ha dicho la propia Guardiola. Finalizará 14 días después, el 19 de diciembre. Fechas clave:

- Inicio de la campaña electoral: viernes 5 de diciembre, a las 00:00 horas.

- Fin de la campaña electoral: viernes 19 de diciembre, a las 24:00 horas.

¿Cuántos diputados eligen los extremeños?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 2/1987, el número de diputados y diputadas a elegir son 65: 36 en la provincia de Badajoz y 29 en la de Cáceres. El reparto de escaños se hace en función de la población de cada provincia.

La mayoría absoluta se sitúa en 33 diputados.

¿Qué partidos se presentan? ¿Quiénes son los candidatos?

Por el momento, Los partidos son: PP, PSOE, Vox, Unidas por Extremadura, Ciudadanos, Pacma, Juntos por Extremadura, Levanta Extremadura, Por un Mundo más Justo y la coalición que forman Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo.

En cuanto a los candidatos confirmados o previsibles a la presidencia de la Junta, la situación actual es la siguiente:

- PP: María Guardiola repetirá como candidata. La actual presidenta de la Junta aspira a revalidar el cargo tras llegar al Gobierno en 2023 con el apoyo de Vox.

- PSOE: Miguel Ángel Gallardo será el candidato socialista. El actual líder del PSOE extremeño afronta la campaña mientras está siendo investigado por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y por un posible fraude de ley en su aforamiento.

- Vox: Aún no ha confirmado oficialmente su candidato. Todo apunta a que Ángel Pelayo Gordillo, cabeza de lista en 2023, podría repetir, aunque la formación reunirá a sus órganos internos la próxima semana para tomar una decisión definitiva.

- Unidas por Extremadura: Todo indica que Irene de Miguel volverá a encabezar la candidatura, aunque la coalición que agrupa a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, todavía debe cerrar formalmente la lista.

- Juntos por Extremadura (JUEX): El partido regionalista volverá a estar liderado por su fundador y presidente, Raúl González.

- Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo: Ambas formaciones concurrirán en coalición. Juan Viera encabezará la lista por la provincia de Badajoz y Óscar Pérez lo hará por Cáceres.

Una vez presentadas todas las candidaturas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el próximo 19 de noviembre. Después habrá unos días para corregir posibles errores, y la proclamación definitiva de las listas se hará el 25 de noviembre.

¿Por qué se han adelantado las elecciones?

El argumento que ha utilizado Guardiola para adelantar elecciones en la región ha sido que sin Presupuestos no puede gobernar. «Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan seguir creando empleo, seguir mejorando servicios públicos y seguir protegiendo a las familias», afirmó en rueda de prensa.