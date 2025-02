El guateque acaba a las once

El Ayuntamiento de Badajoz ha determinado que los guateques se acaben a las once de la noche. Adiós a las fiestas de estudiantes en los ... pisos hasta el amanecer. Además, no se podrá poner a Camela a toda pastilla en la ducha hasta el mediodía ni tampoco escuchar la radio a la hora del desayuno con el volumen bien alto para no perderse detalle mientras suenan el molinillo, la cafetera y el calentador de agua.

¡Qué alivio para los pacenses y qué envidia para el resto de los extremeños, que rezamos cuando se vende el piso del vecino para que no se alquile a bullangueros! Lo escrito hasta ahora solo puede haber salido de la mente de un viejuno que, como ya no hace fiestas, quiere que los demás no las hagan tampoco. Puede ser. Yo también pensaba así cuando bajaba a la Plaza Mayor y me asombraba al descubrir su macrobotellón. «¡Qué guay, una ciudad joven llena de vida y estudiantes!», pensaba. En aquel tiempo, Cáceres era una de las ciudades preferidas por los universitarios al igual que ahora todos quieren estudiar carreras que se cursen en Granada. Dicen que allí se exige mucho y que los títulos de la universidad granadina tienen un alto prestigio. Es mentira, que no les engañen, quieren irse a Granada porque es una ciudad muy divertida. Cuando el Estudiantes jugó en Cáceres un partido de la liga ACB, la Demencia gritaba: «¡Arriba el botellón!». Era el año 2002, el mismo en que se conoció un estudio de la Junta de Extremadura con este dato: 77.000 jóvenes de la región hacían botellón. Poco después, se prohibió beber en las calles, salvo lugares específicamente dedicados a ello (el hípico en Cáceres, las faldas del castillo en Alburquerque, etcétera). Fue en ese momento cuando las fiestas se trasladaron a los pisos y empezaron las denuncias de los vecinos. Aunque las quejas en las zonas de copas se mantuvieron porque el infierno nocturno de los ruidos callejeros no cesaba. De hecho, no ha cesado como demuestran las noches toledanas en La Madrila cacereña con disparos al aire incluidos. Aun así, se sigue manejando el razonamiento de que las ciudades que prohíben el botellón en la calle, y más las que prohíben las fiestas en los pisos a partir de las once de la noche, son ciudades viejunas, asilos urbanos para jubilados, una creencia que desmiente el último informe del Instituto Nacional de Estadística, donde no destacan ni Cáceres ni Badajoz por el porcentaje de población jubilada. Que el ruido nocturno es un infierno lo descubrí el día que me acerqué a un edificio de la calle John Lennon de Mérida para entrevistar a una señora desesperada por el alboroto. Eran los tiempos en que la marcha en esa calle estaba en su momento álgido. Hablando con ella, entendí el infierno. En los pisos de aquel edificio, las paredes vibraban por la noche por culpa del ruido que subía desde un pub. La señora había alquilado una casita en el campo para irse a dormir los fines de semana. En el edificio, había fallecido un vecino de infarto tras varios meses durmiendo mal y había varios casos de depresión diagnosticada por culpa del ruido hasta el amanecer. Otra noche dormí en un piso de La Madrila, en una habitación que daba a la plaza de los pubs y las discotecas. Fue imposible: gritos, acelerones, insultos, coches convertidos en discotecas ambulantes, cánticos a coro en la madrugada... Caí del caballo, dejé de equiparar los conceptos «ciudad joven y atractiva» con «ciudad marchosa de noches permisivas» y entendí las virtudes del silencio. Así que me confieso fan de Ignacio Gragera y animo a los demás alcaldes de Extremadura a imitarlo y a decretar que los guateques acaban a las once.

