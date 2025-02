Guardiola: «Vox no respeta ni quiere a Extremadura»

María Guardiola no solo marca diferencias con Vox, sino que arremete contra un partido del que dice que «ni respeta ni quiere a Extremadura» y ... aleja la posibilidad de un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal. «Trabajo desde julio de 2022 por gobernar en solitario».

Durante la entrevista que le han hecho en el Cascabel de Trece, la candidata del PP a la Junta ha recordado que «Vox no tiene representación parlamentaria en Extremadura en el mejor momento de este partido político» y ha criticado la falta de interés, a su juicio, del partido de extrema derecha por esta región. «El candidato a presidir la Junta ha sido nombrado hace escasamente mes y medio, porque esta tierra les da igual».

En un escenario en el que las encuestas señalan que ni PSOE ni PP obtendrían mayoría absoluta y que, por tanto, uno y otro requerirían el apoyo de Podemos o Vox para gobernar, María Guardiola plantea la elección «entre un gobierno de Vara con Podemos, que reedite un gobierno nacional desastroso, o un gobierno del PP», descartando a priori un pacto con Vox. «Yo voy a gobernar en solitario, porque un gobierno de coalición no permite la estabilidad que necesita Extremadura», ha insistido al mismo tiempo que ha querido marcar diferencias con esta formación en cuestiones relacionadas con las políticas que afectan especialmente a la mujer.

«No se trata de líneas rojas o socialistas, sino de cuestiones de 2023», ha explicado la candidata popular. «Soy una defensora absoluta de la vida, soy madre, tengo dos niños y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida». Por eso, «quiero ayudar a las mujeres a que puedan hacer lo mismo que yo, a que tengan oportunidades, facilidades y empleo, a que no tengan que plantearse jamás ese terror (abortar, aunque no ha pronunciado el verbo en ningún momento), porque no deja de ser un terremoto emocional que nadie quiere asumir».

Pero, también ha dejado claro Guardiola, «desde mi cómoda posición, desde mi propio credo, me veo incapaz como responsable pública y política de juzgar a ninguna mujer». Así que, «voy a intentar que no lo haga ninguna y voy a acompañar a quien tenga que hacerlo».

La candidata del PP, que ha dejado claro que «yo no soy la Ayuso extremeña», ha querido así desmarcarse de Vox durante una entrevista en la que, no obstante, ha centrado las críticas especialmente en su rival. «Vara es el barón socialista más sumiso, el comercial número uno de Sánchez y esto le va a pasar factura», ha vaticinado. «Ha decidido, tal vez por supervivencia política, atar su destino al de Pedro Sánchez y se ha olvidado de defender su tierra».

Bajada de impuestos

Dice Guardiola que «los extremeños sufrimos sus silencios cómplices» y esto impide «el desarrollo de una tierra con un potencial brutal». Ha vuelto a pedir un debate a dos con el candidato socialista para confrontar sus propuestas. Las del PP, ha avanzado, «están marcadas por las últimas piedras y no las primeras», y ha adelantado que, además de medidas para incentivar la natalidad, hacer frente a la despoblación, colocar al autónomo en el centro, priorizar al sector agrícola, extender alfombras rojas a la creación de empleo, «acabar con el ecologismo y animalismo de despacho» y revisar las zonas protegidas, «lo primero que haremos será bajar los impuestos».

La candidata del PP ha concretado que «haremos una rebaja del segundo tramo del IRPF, también en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el que tendremos en cuenta situaciones de especial afinidad como la de un hijastro o sobrino y tío, y eliminaremos el de patrimonio de manera progresiva».