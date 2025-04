Guardiola, a Supervivientes

Federico Jiménez Losantos ha dicho en su emisora que María Guardiola debería ir a Supervivientes. La derecha, derecha, esa que Losantos disecciona en su último ... libro 'El retorno de la derecha', no entiende los remilgos del PP para pactar con Vox y como la más remilgada ante ese pacto era la líder extremeña del PP, pues le atizaban de lo lindo en los círculos más conservadores, los que creen que la derecha debe ser valiente, no temer a los pactos y dejarse de concesiones a las presiones de la izquierda.

La última vez que hablé con María Guardiola fue tras una conferencia de Garamendi, el presidente de la CEOE. Me confesó que estaba bien, con mucho ánimo, aunque había momentos duros y algún ratito de bajón. Yo recordé lo que acababan de contarme unos periodistas sobre el resquemor levantado por la política de renovación del partido que acababa de impulsar María. Porque, como me decía alguien del entorno de la presidenta del PP, la renovación en los partidos está muy bien siempre que no me renueven a mí.

Guardiola sabía que una derrota en las autonómicas hubiera implicado el fin de su carrera política y los cuchillos no hubieran tardado en brillar. Pero mira por dónde no ha perdido y si llega a un acuerdo con Vox, será presidenta de Extremadura. Así que aquellos ratitos de bajón se han convertido en un subidón perpetuo, pero claro, ahora hay que gobernar y como se empeña en hacerlo en solitario, la derecha sólida, sin fisuras y enérgica no la entiende, se ríe de sus «líneas rojísimas» y la manda a Supervivientes, como si fuera más una influencer frívola que la muy posible presidenta de Extremadura.

María Guardiola puede ser la primera mujer que presida la región y añade otro dato: es de Cáceres y ya conocen la leyenda de que en el PP ponían a uno de Cáceres cuando creían que iban a perder y a uno de Badajoz cuando olían la victoria. Pero ya ven, mujer, de Cáceres y haciendo realidad el sueño de La Pandi: aquel grupo de jóvenes estudiantes de Derecho que, a principios de los 90, en Cáceres, se hicieron con el control del PP provincial y han perseverado a base de derrotas duras, victorias parciales y algunas purgas hasta hacer realidad su sueño: llevar al PP a lo más alto y estar a un paso de gobernar Extremadura. ¿Pero gobernarán Extremadura?

Hace unos días, el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, publicaba una 'Guía práctica para pactar un gobierno con Vox'. Daba ocho claves y me quedo con la primera: «Si eres del PP y necesitas que Vox te vote para lograr una Alcaldía o una presidencia autonómica, acéptalo». Vox no quiere más experiencias andaluzas del tipo votar sí a María Guardiola, no entrar en el gobierno y acabar devorado por el pez grande como les ha pasado con Moreno Bonilla. En Castilla y León, Vox pidió la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia de la Junta y las consejerías de Agricultura, Cultura y Empleo e Industria. Mañueco dijo que no a todo y acabó diciendo sí a todo. Según esta teoría, negarse en redondo al pacto es perder el tiempo. Y atención, hay casos como Burgos, donde hace cuatro años no hubo pacto, Vox dejó que gobernara el PSOE y el 28-M doblaron concejales.

Otra incógnita a despejar es si es verdad que un pacto con Vox movilizará a los votantes del PSOE para cerrar el paso a la extrema derecha o si, por el contrario, el miedo a Vox está ya amortizado y no moviliza a casi nadie. De todo nos enteraremos el 23 de julio, pero antes, María Guardiola tendrá que convencer a Abascal de que la vote sin entrar en el gobierno o pactar con él un gabinete de coalición. O eso o Federico la mandará a Supervivientes.