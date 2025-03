Guardiola sitúa en el 31% el grado de ejecución de los fondos de recuperación

Extremadura ha ejecutado el 31,5% de los fondos europeos de recuperación, según ha asegurado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En ... su regreso a la actividad parlamentaria tras su baja médica, ha afirmado que cuando llegó al Gobierno regional apenas se había gastado el 19,5% del dinero disponible, con lo que desde entonces se ha registrado una subida de doce puntos.

La presidenta de la Junta ha respondido en el pleno de la Asamblea de este jueves a una pregunta de José María Vergeles, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos que tienen los fondos de recuperación europeos en la región. Para el diputado del PSOE, el problema es que el PP no cree en estas políticas y ha lamentado que en lo que llevamos de 2024 la Junta de Extremadura no ha adjudicado ni un solo contrato. «A ver si ejecutan su presupuesto», ha añadido.

Guardiola ha replicado que el Plan de Recuperación no es malo, pero que la gestión no ha sido la adecuada, para lo que ha puesto como ejemplo la falta de ejecución de los fondos asignados a la Junta para los centros de convalecencia de mayores y los centros de crisis para víctimas de agresiones sexuales. Y ha apuntado que esto no se debe sólo a la gestión de la Junta, sino que también se han detectado «deficiencias por la absoluta inacción del Gobierno de Sánchez».

Junto a esto, Guardiola ha respondido a una pregunta de Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, sobre la forma en que la región debería ser compensada por ser productora de electricidad.

Guardiola ha planteado en los últimos meses que impuestos como el de la electricidad deberían tener en cuenta el lugar de producción y no sólo el punto donde se produce el consumo. En el primer caso, la región podría recibir hasta el 10% de los ingresos estatales, mientras que en el segundo apenas pasa del 2%, como ocurre en la actualidad.

Irene de Miguel ha afirmado que su grupo apoya esta petición, pero considera que debería dirigirse también a las compañías eléctricas, que generan sus ingresos en la región gracias a las fotovoltaicas, las centrales hidroeléctricas y la nuclear de Almaraz, pero sin embargo tributan en otras comunidades autónomas.

La presidenta de la Junta ha replicado que «no se trata de castigar a las empresas, que son las que generan riqueza», sino que pretende llevar a cabo una revisión integral de la fiscalidad vinculada a la energía tanto dentro como fuera del sistema de financiación para que los territorios donde tiene lugar el grueso de la producción reciban más de los 11.000 millones de euros que ingresa el Gobierno por esta vía. «Sánchez no es el dueño de lo que se recauda en este país, es de todos», ha añadido.