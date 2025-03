Guardiola reta a Vara a un debate público para hablar de su proyecto político

redacción Lunes, 23 de enero 2023, 18:22 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto a Vara un debate público para que «expliquemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, punto por punto, sin intermediarios, sin propaganda y sin excusas». En ese debate quiere que Vara explique «qué es lo que va a cambiar ahora que no hayan podido cambiar en casi cuarenta años», y le ha recordado que «la mayoría absoluta no es un privilegio sino una oportunidad» y que «está utilizando ese apoyo de los ciudadanos para aletargar a esta tierra, para adormecerla y someterla al capricho de Sánchez», ha subrayado este lunes en rueda de prensa.

La líder del PP ha reprochado al presidente extremeño que «ante nuestras propuestas y nuestra preocupación» sólo ha recibido el «desprecio». En este sentido, ha señalado que Extremadura está «cansada» y, porque «le parece indecente» que el presidente de la Junta «quiera ignorar a la presidenta de un partido que es alternativa de Gobierno, propone este cara a cara».

Guardiola ha asegurado además que Vara «hace mucho tiempo que abandonó el diálogo y se dedicó en cuerpo y alma al monólogo, ya que promete cosas que ya prometió ayer y prometerá mañana entrando en un bucle en el que están atrapados los extremeños».

Dos Extremaduras

Al mismo tiempo, ha afirmado que hay dos Extremaduras: «una tiene los pies en la calle, en el campo, en los hospitales, en los colegios, y la otra tiene los pies en las moquetas de los despachos, en el parqué de sus sedes y en las tarimas con sus atriles».

En este sentido, ha explicado que se ha recorrido la región de punta a punta y que lo que se ha encontrado es «agotamiento, abandono y impotencia», por eso «la calle pide un cambio y nos van a apoyar para conseguirlo».

Gracias a ese contacto con la gente y a conocer la realidad de región, ha señalado, que ofreció a Vara «tres pactos por el bien de Extremadura, que iban más allá de las siglas, y por los que me puse a su disposición». Por ello, ha indicado que «le sorprende que en sus últimas declaraciones en una entrevista afirme que no tiene proyecto, ¿niega la realidad o me toma por tonta?».

La líder del PP extremeño ha criticado que Vara «no haya querido recibir ninguna de sus propuestas a pesar de que el partido lleva meses ofreciendo su apoyo al PSOE para emprender una reforma ambiciosa en tres materias: Fiscalidad, Educación y Sanidad».

Guardiola espera que este debate se celebre para que los extremeños puedan conocer «su palabra como presidente de Extremadura y la mía como candidata a presidir la Junta, porque negar el diálogo, es negarse así mismo y no es política adulta, sino una burda táctica de tortuga».