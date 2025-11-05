Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE PSOE, Vox y Unidas por Extremadura ya habían manifestado su intención de acudir a este debate televisivo

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha declinado participar en el debate propuesto por RTVE con el resto de aspirantes a los comicios del 21 de diciembre, al considerar que ya hay un canal autonómico y porque cree que detrás hay una «estrategia política» de Moncloa para convertir las elecciones autonómicas en una «herramienta más de su campaña nacional».

Fuentes del PP han trasladado a Europa Press que «nunca antes» se ha producido un debate electoral en RTVE por unas elecciones extremeñas por lo que declina su participan en esta propuesta de los candidatos de las formaciones con representación parlamentaria en la región.

Hay que señalar que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura ya habían manifestado su intención de acudir a este debate televisivo.

Para Vox, por ejemplo, es «la mejor ocasión» para que los extremeños puedan escuchar «sin filtros» sus propuestas y «para poder retratar la estafa» que representan a su juicio tanto la 'popular' María Guardiola como el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ya había señalado que destacado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, aún no se había pronunciado públicamente sobre su participación en el debate electoral entre candidatos propuesto por RTVE porque tiene «miedo» a que a nivel nacional se conozcan «sus mentiras, sus falsas promesas y sus incumplimientos».

De Miguel se ha mostrado dispuesta a participar en el debate electoral porque considera que todos los espacios públicos en el que se puedan confrontar ideas y programas «son absolutamente necesarios».

Asimismo, el PSOE también ha planteado que se celebre un segundo debate electoral en Canal Extremadura, como ha sido habitual en anteriores procesos, ya que considera que los debates serán «imprescindibles» para facilitar el seguimiento y conocimiento de los proyectos por parte de los ciudadanos, sobre todo en una campaña que consideran que se celebran en unas fechas «atípicas» y, por tanto, habrá menos actos públicos.