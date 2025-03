Guardiola reclamará a Sánchez un tratamiento especial para zonas rurales en sanidad y vivienda

Vox estará pendiente de los acuerdos

La Conferencia de Presidentes no sólo marcará la actualidad informativa de este viernes, sino que también puede tener consecuencias en la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025, entre ellos los de Extremadura. La región es unas de las comunidades en las que PP y Vox formaron gobierno de coalición hasta el pasado mes de julio, pero la disparidad de criterios entre esos partidos por la política migratoria del Gobierno llevó a la ruptura de esos acuerdos. Ahora esa misma cuestión condiciona la negociación presupuestaria. Vox anunció la pasada semana la suspensión de las negociaciones para las cuentas del próximo año en esos territorios debido a lo que considera un acercamiento del PP al PSOE en esta materia. El Gobierno de Baleares, del que la formación de Santiago Abascal no forma parte pero al que sostiene en el Parlamento regional, ya ha anunciado que retira su proyecto de presupuestos por las dificultades para lograr su aprobación. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, expuso el pasado lunes que lo que ocurra en la Conferencia de Presidentes definirá los próximos pasos de la formación. Según dijo, estarán atentos a si los líderes populares regionales «se enfrentan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su propio partido», aunque no detalló qué esperan de los presidentes autonómicos.