Guardiola reafirma su «compromiso real» con la caza como fuente de riqueza

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este lunes su «compromiso real» con la caza, como fuente de riqueza y ... empleo y lucha contra la despoblación, y ha prometido medidas como un brigada antifurtivismo o el precinto digital.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este lunes en la localidad pacense de Villar del Rey, donde ha firmado el Pacto por la Caza con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), con el objetivo de «desarrollar y proteger la actividad cinegética» en la región.

En su intervención, Guardiola ha explicado este pacto ya se firmó en 2023, y hasta el momento se ha ejecutado «en un 70 o un 80 por ciento» durante los años años y cinco meses de Gobierno, en los que han tenido «la oportunidad de demostrar» que el compromiso de su Ejecutivo «es firme y real», como la licencia gratuita de caza o la licencia telemática.

También ha valorado las ofertas públicas de caza que «han puesto el foco en aumentar la participación de las mujeres y de los jóvenes», ha señalado Guardiola, quien ha añadio que hay que continuar con la simplicación de la burocracia.

«Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro, nosotros vamos a seguir protegiendo el mundo rural y lo vamos a hacer porque en Extremadura se caza en el 82 por ciento de nuestro territorio», ha señalado la presidenta extremeña, quien ha resaltado que esta actividad genera unos 400 millones de euros y 90.000 jornales por temporada.