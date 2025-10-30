Guardiola reacciona a la solicitud formal de las eléctricas para prorrogar Almaraz: «Ya no hay ninguna excusa» La presidenta de la Junta exige al Ejecutivo central que recapacite: «No pedimos privilegios; queremos igualdad y justicia territorial»

M. Fernández Cáceres Jueves, 30 de octubre 2025, 14:45 Comenta Compartir

Reacción inmediata de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ante la petición formal de las eléctricas al Gobierno central para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. «No aceptaremos que Pedro Sánchez condene a Extremadura con el cierre de una de nuestras mayores fuentes de riqueza y empleo», ha escrito en sus redes. «Las empresas propietarias piden que Almaraz continúe y con ella, el trabajo de miles de familias extremeñas. Ya no hay ninguna excusa. Está en juego la soberanía energética de nuestro país», ha añadido.

A renglón seguido, la responsable del Gobierno extremeño exije al Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez que recapacite su decisión. «No pedimos privilegios; queremos igualdad y justicia territorial», sostiene.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, también ha reaccionado a la noticia en sus redes y de paso, ha arremetido contra la presidenta regional. «Mientras Guardiola usa Almaraz como arma política, nosotros trabajamos por una solución real. Como me comprometí, intermediaré con el Gobierno para asegurar su continuidad», ha indicado. «Para el PSOE la prioridad siempre ha sido la misma: el empleo y el futuro de esta tierra», ha agregado.

Las tres empresas propietarias de la planta extremeña -Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)- han formalizado este jueves el documento de solicitud en la reunión extraordinaria del órgano de dirección de CNAT para que la actividad de la central se extienda hasta 2030. Esto se traduciría en extender la vida útil de la planta tres años más respecto al cierre pactado entre las titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el año 2019. Según la planificación actual, la primera unidad de la central tiene previsto cesar su actividad en 2027.

La semana pasada, las eléctricas encarrillaron el proceso para pedir formalmente al Gobierno la extensión de la vida útil, le comunicaron su intención de prorrogar la actividad en Almaraz y se dieron de plazo hasta final de mes para presentar la petición formal. Ahora, la decisión depende del Ejecutivo nacional que, si no ve impedimentos, reenviará la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear para analizar las condiciones de seguridad necesarias.

Más reacciones

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha incidido este jueves en que el Gobierno no ha recibido la solicitud y ha recalcado que la postura al respecto es «muy clara y consistente», según recoge Europa Press.

En este sentido, ha añadido que el Ejecutivo «no abre ni cierra instalaciones ni fotovoltaicas, ni eólicas, ni instalaciones térmicas nucleares». No obstante, ha puesto condiciones: que no suponga coste para los consumidores y contribuyentes y que se rija por los principios de seguridad, tanto desde el punto de vista radiológico como desde la seguridad del suministro del sistema eléctrico.

Por su parte, el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', Fernando Sánchez, ha pedido al Gobierno «que piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en Extremadura esperando que nuestra tierra no sea abandonada y que decida de una vez por todas el mantenimiento de Almaraz».

También que la decisión «ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura».

Sánchez ha relacionado la continuidad con esperanza para las familias, sustento para la economía y la industria, futuro y empleo. «Que no nos cierren el paso hacia el futuro, la vida de la central nos da la vida a los vecinos», ha apuntado.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha criticado que Iberdrola, la propietaria mayoritaria de la central, pretenda la prórroga. «Almaraz sigue siendo antinuclear», ha señalado. Además, ha apuntado que «no es cierto que con el cierre no haya más trabajo en la zona» y ha negado que su clausura suponga el empobrecimiento de la comarca de Campo Arañuelo.

También ha asegurado que en el 2024 fue la central con más incidencias de España, negando que la planta se sitúe en las mejores condiciones de seguridad, y que las renovables «no necesitan el apoyo nuclear».