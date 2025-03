Guardiola propone cuota cero de autónomos para jóvenes y mujeres que emprendan

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que si llega a la Presidencia de la Junta de Extremadura, en el ... primer año de legislatura pondrá en marcha una 'cuota cero' para jóvenes y mujeres que quieran poner en marcha un negocio en la región extremeña.

Además, la bonificación se ampliará cuando se trate de negocios en municipios especialmente despoblados, ha anunciado Guardiola en declaraciones a los medios este lunes en Badajoz tras reunirse con un autónomo que regenta un negocio en la capital pacense.

En su intervención, la dirigente del PP extremeño ha alertado de que los autónomos extremeños están «viviendo una situación muy complicada», ya que están teniendo que «soportar un frenazo en la economía» debido a la inflación, unos costes energéticos «disaparados» o el precio del alquiler «por las nubes».

«Ellos son los que más han notado esta pérdida de empleo que hemos tenido en el último año en la región», con 5.500 autónomos menos ha lamentado Guardiola, por lo que ha anunciado que si llega a la Presidencia de la Junta, podrá en marcha «una serie de medidas que pongan en valor el trabajo» de estos autónomos, para que «los cuiden y los pongan en el centro de las políticas».

Ayudas por costes de producción

Así, además de la 'cuota cero' para jóvenes y mujeres, Guardiola también ha anunciado entre estas medidas que activará una línea de ayudas para «sufragar el incremento de costes de producción» que están sufriendo los autónomos, sobre todo de los suministros.

Además, su gobierno trabajará, ha avanzado, con una «política fiscal responsable para devolverles todo el esfuerzo que han hecho durante todos estos años», ya que según ha aseverado Guardiola, Extremadura no se puede «permitir perder un solo autónomo más», ha dicho.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones en el negocio de Ángel Domínguez, uno de los 80.000 autónomos que levantan la persiana cada día «con mucho sacrificio», y que teme perder su negocio ante la situación actual.

Autónomos y pymes

Finalmente, la dirigente del PP extremeño ha recordado que Extremadura no existen «grandes empresas por más que nos quieran vender esos macroproyectos» y señala que la economía extremeña se sustenta en un 99 por ciento gracias a los autónomos y las pymes. «Ellos no tienen cabida en esa propaganda socialista, no dan grandes titulares, están totalmente olvidados», ha concluido.