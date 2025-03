Guardiola prefiere la calle a los mítines

María Guardiola, la candidata del PP a la Junta, terminó este lunes su ronda saludando a vecinos del Casino de Montijo, situado en la Plaza ... de España. Paró cinco minutos con un grupo de jubilados y uno de ellos, Andrés García, dio en el clavo cuando le dijo «en los mítines siempre se sabe lo que va a pasar, a los del PSOE tenían que ir los del PP, y a los del PP los del PSOE». Con excepción hoy en Cáceres y porque viene Feijóo, el PP ya no hace mítines, ni siquiera actos públicos, y estas elecciones tiene la agenda de campaña más reducida que se ha visto en décadas. El plan era un solo acto a mediodía que consistió en declaraciones a los medios y un paseo saludando y repartiendo folletos.

Guardiola lo justifica en que ella practica la nueva política. «Los mítines son del pasado, para los convencidos. Yo quiero tocar, hablar con la gente». La cacereña se dedicó a ello en Montijo, que calificó de «icono del cambio» porque allí fue donde Feijóo pegó los primeros carteles en la noche en que arrancó la campaña electoral.

A estas alturas, con encuestas que le dan posibilidad de gobernar gracias los votos de Vox, a la presidenta del PP se le amontonaron las preguntas y ella siguió alejándose de esa opción. «Yo insisto, voy a gobernar en solitario y no voy a gobernar con Vox. Para gobernar se necesitan 33 escaños o más. Si yo necesitara esos votos, por supuesto, que me apoyen. Lo que digo es no voy a gobernar con Vox, voy a gobernar en solitario con un programa de gobierno que hemos construido desde el Partido Popular de Extremadura. El de Vox es un programa marco nacional y desconocen absolutamente la realidad extremeña», zanjó.

Pero este lunes tocaba hablar de deportes y por eso acudió allí donde tienen un candidato que ha estado en tres Juegos Olímpicos y es el español que más lejos ha lanzado un martillo, a 79 metros y 38 centímetros en Budapest. El atleta Javier Cienfuegos, que ya fue diputado por el PP la pasada legislatura, tratará de revertir ocho años de socialismo en Montijo, localidad pacense de 15.600 habitantes que ha vivido ciclos de los dos colores, por eso cree que hay partido aunque en las últimas elecciones el PSOE sacara nueve ediles, el PP tres, Cs tres e IU dos.

Cienfuegos le fue presentando a comerciantes y vecinos y se nota que es muy querido. El recordman nacional, ya con 32 años pero en activo y entrenando seis días en semana, lleva a gala su origen y los comentaristas hablan de él no como el extremeño sino como «el montijano», contaban ayer orgullosos sus compañeros de lista. A Guardiola en cambio no la conocían –«de la tele sí, pero no su nombre», le confesaba una tendera– , pero el candidato local parecía buen aval para al menos echarle un vistazo a los folletos con el programa que repartieron entre ambos.

El paseo hasta el centro tuvo escalas en la tienda de alimentación de Rocío, el estanco de Rosa María, la churrería Gardel, la tienda de pinturas de Horacio y, ya en la plaza de España, la tienda de moda Mundo, donde sí conocían perfectamente al candidata del PP y su dueña salió a pararla al grito de ¡Maríaaa!

Una pista deportiva

El punto de partida fue una pista de fútbol sala en Colón, uno de los seis barrios que tiene la localidad. Su estado dejaba mucho que desear y por eso el candidato local eligió este sitio donde luego varios vecinos se acercaron a darle más quejas, como el tamaño de la vegetación de un solar que Cienfuegos dijo que era de la Junta o las inundaciones que se producen en los sótanos de las viviendas cercanas cuando llueve, unos momentos que recordaron que las elecciones del próximo domingo también son municipales, aunque Guardiola recordara sin ser preguntada que Podemos había reducido las penas a miles de agresores sexuales por la ley del 'Sí es sí' cuando se refirió a la candidata de Irene de Miguel y su visión del feminismo.

Ampliar El atleta Javier Cienfuegos y María Guardiola este lunes en Montijo. Casimiro Moreno

A continuación, lanzó su batería de medidas de alcance autonómico, como duplicar la carretera cercana Ex-328 (5,5 kilómetros entre Montijo y la autovía A-5 cuya obra ya se encuentra en estudio informativo) y fomentar el deporte. «Para eso vamos a poner en marcha un programa de salud, de nutrición y deporte en los centros de salud y vamos a implementar la receta deportiva, fundamental para la prevención de nuestra salud. Además, vamos aumentar la carga lectiva de la asignatura de educación física en la educación obligatoria y un plan de ejercicio para las personas mayores», prometió ayer Guardiola, que reconoce que en la actualidad su ejercicio se basa en caminar por el campo y algunas sesiones de pilates, pero cuando era niña practicó judo, baloncesto y voleibol, que era lo que mejor se me daba», reveló.