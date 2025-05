Guardiola: «En ningún caso vamos a permitir una situación de bloqueo»

Juan Soriano MÉRIDA. Viernes, 25 de octubre 2024, 07:19 Comenta Compartir

El Gobierno regional de la popular María Guardiola mantiene la mano tendida para la negociación de los Presupuestos autonómicos del próximo año, pero ya prepara el camino en caso de que no lleguen a aprobarse. Y lo hace avisando al PSOE de que deberá asumir su responsabilidad si no permite la aprobación de las cuentas de 2025.

«Aún hay tiempo», afirmó la presidenta de la Junta de Extremadura en el pleno de ayer. El Gobierno regional ya va tarde en la presentación del proyecto de Presupuestos para el próximo año, que debería haberse registrado en la Asamblea antes del 15 de octubre. Pero no renuncia a registrar cuanto antes unas cuentas que, como reconoce, ya están elaboradas a la espera de aportaciones de la oposición. Para ello, considera que primero es necesario recabar el apoyo de los grupos parlamentarios debido a que el PP no cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley.

«No importa sólo cuándo, sino también cómo», señaló Guardiola ante una pregunta de José María Vergeles, presidente del Grupo Socialista, sobre la fecha prevista de presentación de los Presupuestos de 2025.

Para el Gobierno regional, la opción de prorrogar los presupuestos de 2024 sería «bloqueo en lugar de futuro»

Vergeles afirmó que Guardiola «no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos», sino que espera que el PSOE acepte sin más sus propuestas. «Necesita acordar, pero no sabe ceder, no sabe negociar». En ese sentido, lamentó que el PP ha rechazado las medidas planteadas por los socialistas en cuestiones como la reforma del IRPF, la construcción de viviendas, el impulso al regadío de Tierra de Barros y planes de infraestructuras en materia de carreteras, educación y sanidad. Un auténtico programa alternativo de gobierno que no ha recibido ni siquiera una contraoferta por parte de Guardiola.

«Los extremeños merecemos el respeto de tener Presupuestos para Extremadura», añadió Vergeles. Pero el PP no está dispuesto a asumir el papel de malo. La presidenta de la Junta aseguró que las propuestas del PSOE son inasumibles y que tiene tiempo para «volver a sentarse en la mesa de la negociación» y decidir si quiere «pisar el acelerador» de la economía regional o ser un freno para los Presupuestos de 2025.

Guardiola afirmó que, en caso de que se oponga a las cuentas, el PSOE será el responsable de que en 2025 no haya más inversiones en los municipios, más justicia tributaria y mejores servicios en sanidad, educación y dependencia. Para el Gobierno regional, la prórroga presupuestaria sería «bloqueo en lugar de futuro», a lo que añadió que «en ningún caso vamos a permitir una situación de bloqueo para Extremadura».

Pero junto a esta advertencia volvió a apuntar que la región crece gracias a sus políticas y que, más que ceder, espera que otros se suban a ese carro. «

El coche de Vox

Las negociaciones con el PSOE se encuentran por tanto en un punto sin salida, con poco margen para el acuerdo, a pesar de que para sacar adelante las cuentas basta con su abstención y por tanto las cesiones pueden ser menores. Pero la alternativa para la aprobación de las cuentas, el voto a favor de Vox, tampoco parece factible toda vez que el partido de Abascal exige cuestiones como el rechazo al reparto de migrantes que realiza el Gobierno de Pedro Sánchez. Una cuestión que Guardiola no quiere aceptar.

En el pleno anterior la consejera de Hacienda, Elena Manzano, afirmó sobre la negociación presupuestaria que los diputados de Vox están montados en un coche, dando vueltas a una rotonda. Uno de esos parlamentarios, Juan José García, recuperó ayer esa metáfora para explicar la visión de su grupo sobre la negociación. Según dijo, el PP ha ido por Mérida en un coche de la Junta afirmando que ya están los Presupuestos de 2025, pero ha tenido un accidente, se ha quedado encajado en una rotonda y ahora el Gobierno regional no sabe a qué taller acudir, al de Vox, donde dan facturas, o al del PSOE, donde cobran sin IVA.

Con este símil Vox, hasta julio socio de gobierno de Guardiola, se sigue presentando como el único grupo fiable para la aprobación de las cuentas, pero teme que el PP prefiera un acuerdo de mínimos con el PSOE. Siguiendo con la metáfora, la consejera de Hacienda aseguró que la región «va en un Ferrari por una autopista» y pidió que no se ponga freno al desarrollo de Extremadura. Pero para ello sigue reclamando propuestas concretas.

Con todo, Elena Manzano se mostró convencida de que «Extremadura en 2025 va a contar con los Presupuestos que merece», aunque a día de hoy ni PSOE ni Vox están dispuestos a dar su apoyo a las cuentas, ni el PP está dispuesto a ceder.

Rechazo a Vox

Desde luego, no se puede decir que los puentes estén rotos. PP y Vox se unieron para rechazar tres propuestas del PSOE y de Unidas por Extremadura sobre un pacto por la movilidad, las zonas tensionadas de alquiler y el proyecto de centro regional de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual. También aprobaron juntos una propuesta popular sobre un pacto de Estado por la vivienda, en un pleno en el que salieron adelante dos iniciativas del PSOE sobre sanidad animal y profesiones sanitarias (ambas por unanimidad) y otra de Vox para que la tauromaquia sea bien de interés cultural (con el apoyo de populares y socialistas).

Pero esto no implica una buena relación entre los dos grupos del bloque de derechas, sino que se trata de acuerdos sobre materias en las que coinciden. Esto quedó en evidencia con una moción de Vox para incentivar la natalidad, con medidas como una deducción de hasta 1.200 euros por gastos de guardería.

El diputado popular José Alberto Pérez pidió a Vox que revise sus medidas, las cuantifique y las presente. La moción siguió adelante y la abstención del PP impidió, junto al rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura, que fuera aprobada.