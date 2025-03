Guardiola estará en la manifestación del domingo en Cáceres y Bautista en Badajoz

R. H. Viernes, 10 de noviembre 2023, 14:21 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

El PP de Extremadura ha convocado manifestaciones este domingo para mostrar el rechazo al acuerdo del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

En la capital pacense la concentración tendrá lugar a las 12,00 horas de en el Paseo Condes de Barcelona y en Cáceres la protesta se celebrará a la misma hora en el Quiosco de la Música en el Paseo de Cánovas.

En la concentración de Badajoz se contará con la presencia del secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, además de diputados o cargos del partido de la provincia de Badajoz, mientras que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, estará en la de Cáceres.

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha invitado a todos los ciudadanos, «independientemente de a quien voten o hayan votado», a acudir el domingo a la concentración en la capital pacense en rechazo a la «humillación» de Pedro Sánchez a España al pactar con los independistas.

La concentración en Badajoz se realizará «de forma pacífica» para alzar la voz a favor de la igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía y de la «impunidad» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «regala únicamente en nombre suyo».

Y es que, «ante esta deriva antidemocrática y anticonstitucional», desde el PP proponen a la sociedad «una respuesta libre, serena, y pacífica», con las concentraciones de este domingo, después de que Sánchez se haya «rendido al independentismo» y haya «cedido a su chantaje», ha señalado Naharro en rueda de prensa.

«¿Cuál va a ser el futuro de regiones y pueblos como el extremeño? ¿Qué migajas nos van a tocar para poder seguir adelante?» Manuel Naharro Presidente del PP e la provincia de Badajoz

Ante esta situación, el dirigente provincial del PP ha invitado a los ciudadanos «de todos los pueblos de la provincia de Badajoz, tengan la ideología que tengan, pero que no estén de acuerdo con esta humillación» a acudir a esta concentración, para que «con una voz unida, decir no a este pacto de la vergüenza, de forma alta y clara».

El objetivo es «decir no de manera serena, pero con firmeza, en una manifestación libre y pacífica de rechazo a la amnistía y a la impunidad que Sánchez regala únicamente en nombre suyo, porque ya no representa a nadie más», ha aseverado Navarro.

El presidente provincial del PP ha reiterado que este pacto supone «la venta del Estado de Derecho, de la igualdad entre españoles» y de «la libertad y la dignidad» de estos últimos, «recibiendo como único pago el que Sánchez siga siendo presidente».

«¿Cuál va a ser el futuro de las regiones y pueblos como los extremeños a partir de ahora? ¿Qué migajas nos van a tocar para poder seguir adelante, si la porción grande de la tarta ya se lo ha regalado el socialismo a los que no quieren formar parte de España?», se ha preguntado, para exponer que si alguien del PSOE tiene una respuesta para esto «que la dé».

Y es que, para Naharro, «la única verdad es que los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles, convierte en legales hechos delictivos y condena a todos los que defendieron a la democracia».

Al mismo tiempo, ha recalcado que el PP «no consentirá» que en nombre de España se pida perdón «a quien quiere acabar con nuestro sistema democrático», tras lo que ha resaltado que «aquí lo más grave y vergonzante no es lo que quiere el independentismo», sino que «haya un presidente que se mueva por su propio interés y que haya un partido que se lo permita».

En ese sentido, ha criticado la «entrega total del socialismo de Fernández Vara a unos pactos que rompen el equilibrio y la igualdad entre regiones, y compromete seriamente el futuro de nuestra tierra», frente a lo cual, Naharro ha reafirmado que el PP estará «al lado» de los extemeños «defendiendo sus derechos y la igualdad que están recortando los socialistas», ha concluido.

15 autobuses llenos

Finalmente, ha avanzado que hasta el momento hay más de 15 autobuses «llenos» de toda la provincia y organizados por el PP a través de sus agrupaciones locales, para acudir a la concentración, además de «muchísima» gente que se está organizando en sus coches para llegar a la ciudad, por lo que prevén «una manifestación histórica» en número de participantes.

Por su parte, el presidente del PP en la provincia de Cáceres, Laureano León, también ha llamado a los cacereños a manifestarse de forma pacífica «por la dignidad de España» el domingo.

León ha señalado que estos acuerdos supondrán el perdón para «delincuentes» a los que se les, «borra sus delitos y destroza la Constitución y el Estado de derecho para que Pedro Sánchez siga en el poder».

Él también ha considerado que estos pactos del PSOE con los independentistas «perjudican a Extremadura porque si sólo se mira a Cataluña, para nosotros no hay nada». Además, ha incidido en que «se trata de un acuerdo insolidario e infame que castiga a los extremeños. Porque la lista de agravios con nuestra región es amplia».

«Mientras que para los independentistas hay oportunidades, para Extremadura sólo hay cierres como el de la Central Nuclear Almaraz, por cierto, con el visto bueno del PSOE extremeño. Mientras para los independentistas se ceden las competencias de cercanías, para Extremadura no hay dignidad ferroviaria. Mientas el PSOE negocia los peajes con nacionalistas gallegos, para Extremadura no hay autovía Cáceres-Badajoz, ni conexión con el levante. Sólo una máquina para la foto y nada más», se ha lamentado León.

Asimismo, ha incidido en que Extremadura no tiene la financiación adecuada para servicios públicos como la Sanidad y Educación «pero para los independentistas hay 15.000 millones de euros pese a su mala gestión».

«Todo por interés propio. Desde el PP le decimos que esto no es una subasta. Estamos en un Estado de Derecho que debemos cuidar para vivir en libertad e igualdad», ha resaltado el presidente provincial del PP, que asegura que «con este pacto no existirá una financiación justa para las comunidades autónomas. No existirán inversiones justas para Extremadura, no habrá igualdad en el Estado de Derecho».

Laureano León ha mostrado su preocupación por que todo esto se lleve a cabo «con el beneplácito, el silencio y la complicidad del PSOE extremeño» Presidente del PP en la provincia de Cáceres

León ha mostrado su preocupación por que todo esto se lleve a cabo «con el beneplácito, el silencio y la complicidad del PSOE extremeño». «Ni sus representantes en cortes, ni sus miembros de la Asamblea, ni sus cargos en Diputación o ayuntamientos se oponen a este despropósito. Es más, algunos como el señor Fernández Vara se atreven incluso a defenderlo. Los que se irían del partido si se pactaba con independistas ahora se ponen en primera fila para defender a su líder, Pedro Sánchez».

Vox, en «todas las manifestaciones»

En cuanto a Vox, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que representantes de su partido se suman a «todas» las manifestaciones o concentraciones que sean organizadas en Extremadura «contra la amnistía» y «en defensa de la unidad de España y del sistema constitucional», y «con independencia de quién las convoque».

«A nosotros nos da igual que la convoque el PP, que la convoquen asociaciones civiles, nos da igual... Siempre nos tendrán ahí... Nosotros no somos como otros partidos que sólo van a las manifestaciones que convocan ellos, nosotros vamos a todas», ha añadido sobre la cuestión a preguntas de los medios tras registrar una iniciativa parlamentaria sobre la Ley de Bienestar Animal este viernes en la Asamblea.

En este punto, Fernández Calle ha apuntado que su partido, al igual que ha ocurrido con «todas las que se han convocado en Extremadura en los últimos días», también se adhiere a la manifestación convocada contra la amnistía este viernes, a las 20,00 horas, frente a la sede del PSOE local de Mérida, en la calle Calvario, aunque ha remarcado que Vox «no ha convocado ninguna concentración, ninguna manifestación».