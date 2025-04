Guardiola tiene en el inicio del curso escolar y el refuerzo de la sanidad sus primeros retos

Aun siendo un verano de intensa actividad de los partidos debido a las elecciones autonómicas del 28-M y las generales del 23-J y ... sus posteriores negociaciones, septiembre es considerado como el inicio de curso para los políticos. En el caso de la Junta de Extremadura, esta administración ha cambiado de signo político pasando a manos de PP y Vox que a corto y medio plazo ya tienen una agenda imposible de esquivar o ralentizar. Y todo ello con un gobierno central en funciones pendiente de atar pactos con los partidos nacionalistas y la posibilidad de una repetición aún abierta.

El Partido Popular liderado por María Guardiola ha recuperado el poder en Extremadura y, a diferencia de cuando el PP de Monago se estrenó en el ejecutivo en 2011, apenas ha anunciado decisiones de calado tras la investidura. Su primera prueba de fuego la afrontará con el inicio del curso escolar. Empieza el próximo día 11 y muchos centros educativos lo harán en obras, un primer contratiempo que urge solventar.

Otra novedad en los centros será poner en marcha la gratuidad de los comedores escolares, una medida activada en enero por la administración socialista. La diferencia es que este curso se prevé que aumente la demanda, según advirtió esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos (Freampa). Esto significaría que no haya espacio para tantos comensales en muchos centros y se tenga que aplicar criterios de admisión. La federación que agrupa a las Ampas entiende que prevalezca la vulnerabilidad pero recuerda que los usuarios de este servicio eran también hasta ahora personas con dificultades para conciliar el trabajo con la atención de los hijos a la hora de comer. En este mismo sentido también habrá que organizar las aulas matutinas que igualmente se convirtieron en gratuitas a principios de año. De la gestión de todo ello dependerá que el PP inicie con buen paso un curso escolar en que las familias ya han pedido que la resolución de la concesión de becas para libros se acelere.

Sanidad, patata caliente

Otra cuestión que deberá atender la Junta en este ámbito es la gratuidad de la educación de cero a tres años, en la cual quería avanzar Guardiola, tal y como expresó en julio en su discurso de investidura, cuando también habló de reforzar las plantillas docentes.

La sanidad es la gran patata caliente de los políticos. Igual que la educación, esta competencia está transferida a las comunidades autónomas y la administración de Guardiola, que nombró a Sara García Espadas como consejera, no ha designado hasta este el viernes a los ocho gerentes de las ocho áreas de salud que hagan funcionar el sistema en esta nueva etapa. La falta de médicos es un hecho y una tendencia que se aprecia de manera alarmante en el mundo rural. El nuevo gobierno habló en las medidas que anunció para lograr el pacto con Vox de «atraer personal sanitario a la región», así como de «incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura».

Esto último tiene mucho que ver con el dinero disponible y hay que tener en cuenta que un mantra repetido en campaña por el PP fue el de la bajada de impuestos. Es cierto que en materia fiscal la competencia autonómica es limitada, por lo que las arcas públicas no deberían notar especialmente esa merma de ingresos que propiciarían las promesas del PP de reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o suprimir el de Patrimonio, así como del de Sucesiones y Donaciones.

Sin embargo, es una realidad que la entrada en vigor de los próximos presupuestos no se hará de manera fluida, como acaba de reconocer este mismo viernes Abel Bautista. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social responsabilizó anteayer al anterior gobierno de la Junta de del retraso en la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para el próximo año, que no cree que estén listos hasta el primer trimestre de 2024, lo que podría atascar el inicio del curso político.

Incidencias con el tren

Por otro lado, si hay un tema que ha copado los programas electorales y las intervenciones públicas para desgastar al adversario socialista ha sido el de las infraestructuras. Tanto el tren como las autovías pendientes dependen del Gobierno central, desde 2018 en manos del PSOE de Pedro Sánchez, aunque Guardiola atribuyera continuamente esa responsabilidad a Guillermo Fernández Vara para debilitar su imagen.

En un momento en que la línea Badajoz-Plasencia está a punto de ser electrificada, lo que mejorará los tiempos de viaje, a partir de ahora la Junta de Extremadura tiene como reto hacer ver que acelera la construcción de los kilómetros que restan hasta Madrid y que se reduzcan las incidencias del ferrocarril.

Hay que tener en cuenta que es muy probable que Guardiola o su consejero Manuel Martín (Infraestructuras, Transporte y Vivienda) no podrá pedírselo a Núñez Feijóo, de su mismo partido, sino a un posible gobierno de nuevo liderado por Pedro Sánchez. Según Guardiola, con ella al frente de la Junta presentarán «un Plan de Infraestructuras, exigiendo el cumplimiento de los plazos del AVE». De la eficacia de esta reivindicación dependerá gran parte el éxito de la gestión de Guardiola en los próximos meses.

Otra novedad esta legislatura es que la Junta estará gobernada en coalición. En el Consejo de Gobierno, junto a los ocho consejeros ya nombrados por Guardiola se sienta Camino Limia, de Vox. Está al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y si bien los incendios han dado tregua a la región este verano, hay expectación por ver cómo gestiona otras áreas como la pesca o la caza, pero sobre todo comprobar cómo de armoniosa es la relación dentro del ejecutivo entre los populares y el partido ultra cuya relación a nivel nacional no pasa por su mejor momento tras el 23-J.

La paz social que no hubo

Otra piedra de toque que revelará cómo podría transcurrir la legislatura es la relación con los sindicatos y la patronal. No hay que olvidar que, sobre todo los primeros (especialmente CCOO y UGT) fueron muy combativos en la época de Monago (2011-2015). Y tampoco pasar por alto que el acuerdo PP-Vox que ambos partidos firmaron a finales de junio hablaba de «reducción considerable de las subvenciones a patronal y sindicatos» (punto 55 de 60). Precisamente las declaraciones de Bautista quejándose de los presupuestos que han heredado se hicieron en el marco de una reunión con los agentes sociales. Tras la misma, la nota de prensa emitida por la Junta insiste en que buscarán el diálogo y que esperan «una relación absolutamente leal, de lealtad institucional por ambas partes». Será cuestión de meses ver si en esta nueva etapa política la paz social se mantiene o hay otoño caliente.

Extremadura es un territorio eminentemente rural y la sequía está haciendo estragos entre agricultores y ganaderos. Este fin de semana han regresado las lluvias, pero si el otoño vuelve a ser seco y el campo no se empapa y los embalses no se llenan las dificultades puede multiplicarse en los próximos meses. Esta posibilidad habrá que gestionarla también a nivel político teniendo en cuenta que la escasez de productos básicos no solo empobrece a gran parte de la población sino encarece la cesta de la compra, que aún sufre por la inflación.