Guardiola y el grano de Vox

El día que se cumplían 100 días de gobierno de María Guardiola, estaba en un bar de Vilagarcía de Arousa llamado A Perla tomándome una ... caña de 1906 y leyendo el HOY en el teléfono. Llegó un amigo periodista y ferrolano, dos cualidades que califican a un personaje: el periodismo es una profesión extrema y Ferrol está en el extremo de España. Como dice el actor, también ferrolano, Javier Gutiérrez, que rueda una serie sobre el asesinato en Santiago de la joven Asunta: «Ferrol está alejada de todo y eso nos hace distintos».

Pues bien, mi amigo 'extremo' me pregunta por mi lectura telefónica y le informo de que leo una entrevista que le hacen en el HOY a María Guardiola. «Menudo personaje», me suelta de inmediato. Esa es la reacción que provoca la presidenta extremeña en Galicia, en Murcia y en Canarias y le va a costar conseguir que la miren de otra manera. Le explico que no se puede juzgar a María Guardiola solo por su cambio de actitud con Vox. Me reconoce que tal vez, «porque el día ese que pasó en Madrid presionada por Ayuso y Esperanza Aguirre debió de ser de aúpa. Daría para una serie. De todas maneras: menudo personaje».

Se suman otros colegas periodistas a la mesa. A Perla es un bar interesante. Está al lado de la sede de Podemos y por allí pasan Monedero y Carolina Bescansa, siendo asiduo el Secretario de Estado de Trabajo de Yolanda Díaz, que veranea en Vilagarcía. Explico, en fin, que mi presidenta es lista. «Fijaos que hoy acaban sus 100 primeros días de gobierno y antes de que la oposición la ataque, acabado el periodo de cortesía, ataca ella a la oposición con cien cañones por banda y es el PSOE quien se tiene que poner a la defensiva». La reacción de la mesa es unánime: «Lo dicho, menudo personaje».

Al día siguiente, a la hora del café en A Perla, bajan los periodistas a beber agua con gas contra la resaca y yo sigo leyendo el HOY en el teléfono. «¿Qué cuenta tu periódico?», se interesan. «Que Vox se ha enfadado con María Guardiola porque en la entrevista de ayer dijo que su relación con ellos es escasa o ninguna porque está centrada en gestionar», detallo. Uno de mis colegas define al partido de Abascal: «El problema de Vox no es que sea fascista ni franquista, es que es un grano en el culo». El sesudo análisis me permite replicar: «¿Entendéis ahora a mi presidenta?».

Pero no, no la entienden. En Galicia no tienen granos. Es decir no tienen Vox y por no tener, ni tan siquiera tienen Podemos. En toda la región, solo hay un concejal de cada uno de estos partidos. Esa anécdota del gallego al que le ofrecen muslo o pechuga y no se moja: «Buenoooo» explica por qué Vox no se come una rosca allí. El partido de Abascal es de medidas radicales y verdades absolutas y eso en Galicia provoca rechazo. Allí, las cosas son lo que son y lo contrario.

Según esta teoría, María Guardiola habría sido un prototipo galaico pues un día dijo que nada con Vox y al día siguiente dijo que todo con Vox. Pero no se trata de eso pues fue radical en el rechazo y radical en el asentimiento. Un día dijo solo quiero pechuga y al otro aseguró que solo quería muslo, cuando desde el primer día debería haber actuado galaicamente: «Bueno, a ver, ya si eso, en fin, qué quieres que te diga...». Y así, mareando la perdiz, trampear la situación y acabar gobernando Extremadura sin que se supiera si había grano o no.

Mis retorcidos colegas me acusan de defender a Guardiola porque en una foto en su despacho se ve un libro mío en primer plano. Replico que yo no la defiendo, simplemente la explico. Ellos estallan en risas y sentencian: «Tú sí que eres gallego, tío».