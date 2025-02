Guardiola cree que el PSOE está «dejando morir» la ley extremeña de servicios sociales

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 24 de septiembre 2022, 09:26 Comenta Compartir

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, aseguró ayer que el Partido Socialista «deja morir» la ley extremeña de servicios sociales porque no la desarrolla, y que, con ello, lo que está haciendo «es negar el futuro» a aquellos que no pueden pagar el alquiler, a quien no puede comer o no puede levantarse sin ayuda de otra persona, a las mujeres maltratadas o a los mayores.

Guardiola cree hace falta un catálogo de servicios, un mapa de servicios sociales o un plan estratégico que haga un diagnóstico de las necesidades de la región, pero que con «esta ausencia de desarrollo, lo que demuestra el señor Vara es que esto le importa más bien poco o nada». Así lo señaló en rueda de prensa en Badajoz tras la reunión del proceso de escucha 'Habla Extremadura', sobre discapacidad, dependencia y servicios sociales, en la delegación territorial de la ONCE, donde incidió en que en la región hay una «muy importante» brecha social que se perpetúa y se agranda con la crisis económica que se está viviendo y los sueldos más bajos del país.

También se refirió a las medidas sociales de Pedro Sánchez y de Fernández Vara afirmando que «tienen normalmente magníficos titulares, pero pésimos contenidos». «Hay muchas trabas administrativas, mucha lentitud, mucha incapacidad para su ejecución por falta de personal y, normalmente, falta de recursos».

Para Guardiola, es muy importante hablar de los cuidados, de los que «merecemos todos por el simple hecho de ser personas», que están «por encima de las ideologías» y de los «rifirrafes políticos».