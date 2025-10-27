Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre: «Ya está bien, no vamos a esperar más»

Juan Soriano Lunes, 27 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Extremadura celebrará elecciones anticipadas el 21 de diciembre, a las puertas de las vacaciones navideñas. La presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha hecho uso de su competencia y ha acordado la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de unos nuevos comicios. Es la primera vez que se produce un adelanto electoral en la región.

El decreto de convocatoria se publicará este martes en el Diario Oficial de Extremadura. La campaña electoral tendrá lugar del 5 de diciembre, día del cumpleaños de la presidenta extremeña, al 19 de diciembre. Se elegirán los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por Cáceres, como en el reparto actual.

En una comparecencia de prensa en Mérida, que se ha convocado con un adelanto de poco más de media hora, Guardiola ha dado a conocer su decisión de convocar elecciones ante el rechazo de los grupos de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2026.

La convocatoria anticipada implica la disolución de la Asamblea y el decaimiento de todas las iniciativas en marcha, entre ellas el proyecto de cuentas para el próximo año, que este martes se iba a debatir por primera vez en el Parlamento regional. Los Presupuestos de 2026, los más altos de la historia de la comunidad con 8.657 millones de euros, han recibido enmiendas de totalidad por parte de los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

Esa decisión se conoció el pasado jueves, y desde entonces el Gobierno regional del PP ha venido pidiendo a los grupos que retirasen sus enmiendas para tratar de volver a la senda del diálogo. Sin embargo, ninguno de los tres partidos ha dado ese paso.

Aunque los tres grupos coinciden en solicitar la devolución de las cuentas al Ejecutivo autonómico, no estaba nada claro que alguna de las tres enmiendas fuera a prosperar. Vox necesitaba el voto a favor del PSOE, que ya había anunciado que no ida a darlo. La propuesta de los socialistas y de Unidas por Extremadura, contando con el apoyo de ambas formaciones, requería la abstención de Vox, que no había definido su posición pero que había afirmado que no iba a decepcionar a sus votantes.

Pese a esta incertidumbre, Guardiola ha decidido convocar elecciones, como ya advirtió al inicio de la negociación para las cuentas del próximo año. En una reunión a la que convocó a los presidentes de los grupos parlamentarios, y a la que no asistió Vox ni tampoco el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya dio a conocer que en caso de rechazo a los Presupuestos de 2026 llamaría a los extremeños a votar. Para muchos era un farol, pero se ha demostrado que su intención era auténtica.

Además, la Ley orgánica del régimen electoral establece que, en caso de disolución anticipada de las asambleas autonómicas, el decreto de convocatoria debe publicarse un día después de haberse firmado. Y las elecciones se celebran 54 días después. Para la fecha del 21 de diciembre, la decisión debía producirse como muy tarde este lunes para que entre en vigor el martes. Esperar un día más habría implicado meterse en las vacaciones de Navidad.

La presidenta extremeña ha afirmado que la región lleva años sufriendo agravios y esperando mejoras. «Ya está bien, no vamos a esperar más», ha afirmado. Por ese motivo, tampoco ha querido aguardar a que se resuelva la votación de las enmiendas de totalidad, ya que incluso en caso de que el proyecto de cuentas siguiera adelante nada hacía presagiar que se podían aprobar a finales de diciembre, cuando estaba programada su votación final. «Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad», ha añadido.

«Esto ya lo hemos vivido», ha apuntado en referencia a lo ocurrido con el proyecto de cuentas para 2025. Tras romper las negociaciones con Vox se llegó a un acuerdo con el PSOE, pero el Gobierno regional decidió retirar las cuentas después de que los socialistas se negaran a renunciar a sus enmiendas parciales.

Para la presidenta extremeña, «una negociación no puede ser una imposición». A su juicio, tanto Vox como el PSOE han mostrado poca disposición a hacer cesiones, especialmente en materia fiscal, a pesar de que estaba dispuesta a llegar a acuerdos en determinadas medidas e inversiones. En su opinión, presentar una enmienda de totalidad evidencia un rechazo absoluto a las cuentas.

Datos económicos al alza

Guardiola ha recordado que llegó a la Presidencia de la Junta tras las elecciones de 2023, en las que los extremeños pidieron «un nuevo rumbo». Por primera vez, el bloque de derechas se impuso en unos comicios autonómicos. El acuerdo entre PP y Vox permitió formar un gobierno de coalición, que sin embargo se rompió apenas un año después, en el verano de 2024.

La presidenta extremeña insiste en que desde el primer momento sólo ha pensado en trabajar y mejorar la vida de los extremeños. Desde entonces, ha asegurado que «Extremadura crece, Extremadura mejora y Extremadura avanza». Guardiola ha destacado los buenos datos de empleo, con un máximo histórico de ocupados en la última Encuesta de Población Activa; y con indicadores positivos en el comportamiento económico, como las exportaciones, con una subida del 38% en el mes de agosto frente al descenso en el conjunto del país. También ha citado la reducción de las listas de espera en dependencia y para una intervención quirúrgica.

«Extremadura por primera vez está convergiendo», ha aseverado. «Se está reduciendo esa brecha con las regiones más desarrolladas». Para seguir en esa línea, ha asegurado que «necesitamos unos presupuestos que acompañen este momento histórico», pero lamenta que se ha encontrado con el rechazo de la oposición. «No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón». La decisión ha sido llamar a las urnas, de las que espera un apoyo mayoritario en un momento en el que además su principal rival, el PSOE, está pendiente del juicio a su líder, Miguel Ángel Gallardo, por la contratación de David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) cuando estaba al frente de la Diputación de Badajoz. «No tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños».