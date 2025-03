Guardiola condena la actitud de la alcaldesa de Don Benito pero dice que no afecta a la gestión del municipio

Nada va a cambiar en el día a día municipal en Don Benito tras la bronca protagonizada en el último pleno. Las amenazas a ... los periodistas y la crispación al final de la última sesión plenaria, que iba a ser de trámite, pero se cerró con María Fernanda Sánchez increpando a los informadores no ha pasado por alto para María Guardiola. La presidenta de la Junta de Extremadura y del Partido Popular, sin embargo, no tiene previsto adoptar ninguna medida.

Es lo que se deduce de sus palabras esta mañana en un acto en el Hospital Universitario de Cáceres, donde ha participado en la puesta en marcha del segundo acelerador lineal del centro. Allí, a preguntas de los periodistas, Guardiola ha condenado la actitud de la primera regidora dombenitense, cuyo comportamiento no comparte ya que considera que supone una falta de respeto a la ciudadanía.

«La gestión del Ayuntamiento, las decisiones que se toman no tienen nada que ver con la actitud de una persona en un momento dado, que condeno« María Guardiola Presidente de la Junta de Extremadura

«Me parece una actitud lamentable que los representantes políticos y públicos no debemos tener por respeto a la ciudadanía», ha reseñado antes de matizar que no tiene en la mano adoptar decisiones, pese a que la alcaldía, en manos de Siempre Don Benito, está respaldada por los votos del propio PP. «No tengo nada más que decir. Si estuviera en mi partido sí tengo claro lo que yo haría pero es que esa persona no pertenece a mi partido político. Ella sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos», ha zanjado Guardiola.

No es delito

«Lo único que tengo que decir es que los representes públicos, los políticos debemos tener decoro y saber estar por respeto a las personas que nos han votado. Cada uno debe saber a quién tiene en sus filas y qué imagen tiene que dar. Yo respondo por quienes están en el PP, de otro partidos no. Me parece lamentable el espectáculo», ha insistido la presidenta regional. Preguntada sobre si el PP se plantea una posible moción de censura en Don Benito, María Guardiola ha marcado distancias: «No estamos hablando, hasta donde yo sé, de ningún delito», ha enfatizado. «No tengo nada más que decir», ha continuado antes de añadir que Sánchez no pertenece al PP.

Ha puntualizado, asimismo, que lo ocurrido no debe afectan al día a día en el Consistorio y el propio Gobierno. «Entiendo que la gestión municipal del Ayuntamiento, las decisiones que se toman no tienen nada que ver con la actitud de una persona en un momento dado que, insisto, condeno», ha manifestado.

María Fernanda Sánchez, alcaldesa desde el pasado mes de junio en Don Benito, increpó a los periodistas que cubrían el pleno del lunes y en el que se impuso la bronca con denuncias incluso contra su marido por amenazas. Cuando se percató de que estaban grabando los informadores se dirigió a uno de ellos en estos términos: «Tú estás crispando, tú ahora subes eso a las redes; tú no eres periodista, si fueras periodista, no estarías ahí».