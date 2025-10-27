Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral La presidenta de la Junta ofrece una rueda de prensa a las 19 horas, en la sede de Presidencia

La Junta de Extremadura convoca una comparecencia de última hora por parte de María Guardiola. La presidenta hablará este lunes ante los medios de comunicación en la sede de Presidencia, a partir de las 19 horas.

Esta convocatoria pública se produce después de que el Gobierno regional haya descartado presentar un segundo proyecto de presupuestos en caso de que este martes 28 de octubre la Asamblea de Extremadura devuelva las cuentas planteadas para 2026, después de que los tres grupos parlamentarios hayan mostrado su oposición.

Abel Bautista considera que «sería perder el tiempo» ante el rechazo mostrado por los tres grupos. «Nada hace prever que unas segundas cuentas cambien el resultado», ha afirmado el consejero de Presidencia de la Junta.

Prórroga de las cuentas o elecciones

En caso de rechazo a las cuentas sólo cabría prorrogar un año más las de 2024 o convocar elecciones anticipadas, como advirtió la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al inicio de la negociación para los Presupuestos del próximo año. Bautista ha señalado que esa competencia corresponde exclusivamente a la presidenta y que desconoce sus intenciones, pero que por el momento no se ha planteado ningún escenario a la espera de lo que ocurra este martes.

