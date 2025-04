Guardiola califica como «salida de tono» la postura de Vox sobre el regadío de Tierra de Barros

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado como «salida de tono» la amenaza de su socio de gobierno, Vox, de vetar ... los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma si el regadío de Tierra de Barros cuenta con financiación que no sea en exclusiva de fondos autonómicos.

Así se ha pronunciado Guardiola este viernes en Yuste, donde asiste a la ceremonia de entrega del premio Carlos V a Mario Draghi. María Guardiola ha explicado que «la salida de tono que ha tenido Vox, desde mi punto de vista obedece a criterios electorales y no realmente a querer aportar una solución a los regantes de Tierra de Barros», como ha dicho en una entrevista para Canal Extremadura y que ha recogido HOY. La presidenta reitera que «lo que nos encontramos fue una inversión cero por parte del anterior gobierno y mentiras a los extremeños» y en ello justifica la petición de una comisión de investigación cuya creación apoyan el resto de grupos políticos.

«Quien se sale de la verdad tendrá que explicar porque lo hace», se pregunta la presidenta que añade que «el proyecto de Presupuestos no es ni del PP ni de Vox y amenazar o jugar con eso me parece poco riguroso y poco serio, yo no voy a estar en el ruido que otros quieran generar», en alusión a Vox. «Creo que no tiene explicación, no sé si es una rabieta...lo que tengo claro es que seguiremos trabajando por este proyecto», ha zanjado Guardiola.

Premio Carlos V para Mario Draghi

En cuanto a Mario Draghi, ha dicho que su galardón este año con el Premio Carlos V, es una elección «fantástica, casi inmejorable porque fue un hombre que supo estar a la altura en un momento en el que la Unión Europea necesitaba liderazgo, medidas fuertes y sobre todo certidumbre».

Por otra parte, ha reconocido que su primer año al frente del Gobierno extremeño ha sido «intenso en la gestión, bastante reconfortante en lo político y emocionante en lo personal».

Ha hecho así un balance positivo porque en su primer año de gobierno la Junta ha puesto en marcha «muchas medidas que los extremeños y extremeñas llevaban años esperando», aunque ha recalcado que «esto acaba sólo de empezar».

«Extremadura hoy puedo decir con orgullo que es una región fiscalmente más amable. Hemos bajado impuestos, hemos bajado el IRPF y beneficia a todos los extremeños, a las rentas medias y bajas con mayor intensidad. Hemos eliminado impuestos injustos como el de Sucesiones, hemos eliminado el impuesto de Patrimonio. Hemos aprobado nuestra primera tarifa cero para los autónomos. Estamos trabajando e impulsando planes de empleo y en materia de igualdad. Estamos mejorando la competitividad de las empresas y la empleabilidad», ha subrayado.

También ha incidido en que en el mes de abril la región ha acumulado «los mejores datos de la serie histórica» en empleo; y ha recalcado que además su Ejecutivo está «reforzando» la sanidad pública con una inversión de 106 millones más que el año anterior. «Estamos ayudando a los jóvenes a acceder a la vivienda con deducciones al alquiler y con avales a la compra, ayudando a agricultores y ganaderos... Hemos hecho muchísimas cosas», ha ahondado. De igual modo, ha añadido que la Junta «apuesta» por la cultura, por el turismo y por articular «una oferta competitiva».

Sobre la situación de proyectos industriales interesados en instalarse en la región, Guardiola ha dicho que están sintiendo «la mirada de mucha gente que quiere venir a instalarse a Extremadura».

«Estos avances de los megaproyectos dependen sobre todo de los pasos que van dando los verdaderos protagonistas de esto que son las empresas. Aquí como administración lo único que intentamos hacer es facilitar, guardar esa confidencialidad que nos piden y que es necesaria... y acortar tiempos y aportar seguridad jurídica», ha afirmado.