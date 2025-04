Guardiola no es Ayuso

Guardiola. Apellido cacereño de toda la vida. Aunque también hay una ganadería, un entrenador de fútbol y una compañía teatral argentina con ese nombre. Pero ... el apellido Guardiola es muy de Cáceres. Incluso hubo un concejal del PSOE muy recordado que se llamaba Carlos Guardiola. Si no hay sorpresas, este apellido se convertirá en santo y seña del PP. Y cuando se celebre la feria de Cáceres de 2023, en la caseta del PP habrá alegría o tristeza con una protagonista ganadora o perdedora: María Guardiola.

Con ustedes, la flamante candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura. Como es poco conocida, se dice de ella, por decir algo, que va a ser 'La Ayuso extremeña'. Efectivamente, la conocen poco porque ni María Guardiola tiene el carácter, el estilo, las ideas o ausencia de ellas, la falta de solidez intelectual y la capacidad para decir barbaridades que tiene Ayuso, ni Cáceres es Madrid ni los extremeños somos como los madrileños.

Se equivocaría el PP si pensara que el estilo Ayuso es exportable al resto de España. Su éxito es innegable y su valor político, incuestionable. Pero en Madrid. No veo yo a una candidata extremeña diciendo las cosas que dice Ayuso y ampliando así la base electoral del PP. Además, en Cáceres no se estila ese toque chulapo-chulesco. María Guardiola tiene desparpajo, formación, capacidad dialéctica e ideas claras, pero también la adorna el pudor imprescindible para no sacar las cosas de quicio ni soltar ocurrencias de laboratorio.

Aún no es oficialmente candidata a nada, pero está soportando una presión mediática considerable. La última vez que nos encontramos, hace diez días, comentó que no nos veíamos hace tiempo y le respondí que no la veía, pero sí escribía sobre ella. Replicó que mejor si no escribíamos tanto. Sonreí para mis adentros: se está escribiendo y se va a escribir muchísimo de María Guardiola y en ese reparo ante la eclosión mediática ya se nota la diferencia con Isabel Ayuso, siempre buscando proyección, titulares y portadas.

María Guardiola sabe que tendrá que dejar a un lado esa discreción en la que estamos educados los cacereños, a quienes nos inculcan desde la cuna que es mejor no dar que hablar, el segundo plano o, utilizando un eslogan publicitario, que no nos hagamos notar, que no nos movamos demasiado, que nuestras actitudes y acciones no traspasen el umbral de lo privado. Contra esa tendencia, que le inculcó su discreta y reservada madre, debe luchar María Guardiola, que en unas semanas se convertirá en protagonista de la política regional y será observada con lupa y analizada con minuciosidad. Todo lo que haga o diga será noticia y, lo más importante, deberá hacer y decir mucho para ser noticia.

Un alto cargo del PP cacereño me comentaba hace unos días que un gurú internacional de la politología le había dicho que en este momento social, lo ideal es presentar candidatas. ¿Está Extremadura preparada para elegir presidenta de la Junta a una mujer, de Cáceres y del PP? Son tres incógnitas cuya resolución va a entretenernos durante el próximo año.

Los candidatos hombres, de Cáceres y del PP fracasaron con estrépito. Y los de Badajoz, también salvo en una ocasión. ¿Habrá por primera vez en la Junta de Extremadura una presidenta y cacereña? Hay que reconocer que, pase lo que pase, María Guardiola se ha convertido ya en la gran animadora de la precampaña electoral. Hay verdadera expectación por escuchar sus primeras palabras, sus primeras entrevistas, sus primeros titulares. Será polémica, será clara y marcará territorio. Pero no esperen ninguna 'ayusada', en Cáceres no somos así.