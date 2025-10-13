HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Guardiola anima a celebrar una jornada que «une a millones de personas»

La presidenta extremeña participó ayer en los actos del Día de la Hipanidad celebrados en Madrid

Redacción

MADRID.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, instó a celebrar «el lazo que nos une a millones de personas», en el marco del Día de la Hispanidad.

«Somos puente entre culturas y cuna de una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Extremadura recuerda sus raíces: una tierra que vio partir sueños y anhelos de descubrir nuevos mundos», manifestó la líder del Ejecutivo autonómico en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Guardiola fue una de las presidentas autonómicas que asistieron ayer en Madrid al desfile militar por el Día de la Hispanidad, acto que, en esta edición, fue más corto por culpa del mal tiempo. Posteriormente, la mandataria extremeña acudió a la recepción ofrecida por los Reyes junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

En el acto central, también participaron la unidad móvil NRBQ (Nuclear, Radiológica, Química y Biológica) y el nuevo Vehículo de Intervención Rápida de Protección Civil de Extremadura. En concreto, en representación de la región estuvieron Víctor Navarrete, jefe de Sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta, y Florián Gracia, técnico del 112 Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  5. 5 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  6. 6 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  7. 7 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guardiola anima a celebrar una jornada que «une a millones de personas»

Guardiola anima a celebrar una jornada que «une a millones de personas»