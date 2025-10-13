Guardiola anima a celebrar una jornada que «une a millones de personas» La presidenta extremeña participó ayer en los actos del Día de la Hipanidad celebrados en Madrid

Redacción MADRID. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, instó a celebrar «el lazo que nos une a millones de personas», en el marco del Día de la Hispanidad.

«Somos puente entre culturas y cuna de una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Extremadura recuerda sus raíces: una tierra que vio partir sueños y anhelos de descubrir nuevos mundos», manifestó la líder del Ejecutivo autonómico en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Guardiola fue una de las presidentas autonómicas que asistieron ayer en Madrid al desfile militar por el Día de la Hispanidad, acto que, en esta edición, fue más corto por culpa del mal tiempo. Posteriormente, la mandataria extremeña acudió a la recepción ofrecida por los Reyes junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

En el acto central, también participaron la unidad móvil NRBQ (Nuclear, Radiológica, Química y Biológica) y el nuevo Vehículo de Intervención Rápida de Protección Civil de Extremadura. En concreto, en representación de la región estuvieron Víctor Navarrete, jefe de Sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta, y Florián Gracia, técnico del 112 Extremadura.