Guardiola, en el acto institucional por el 25-N: «Cuando la sociedad calla, permite»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha intervenido en el acto institucional organizado por el Ejecutivo regional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Guardiola ha explicado que el lema escogido para este 25N «es una declaración de principios». 'Lo que no se ve también duele' pone el foco en la violencia que se produce en la intimidad del hogar, en «todo aquello que la sociedad no ve, pero que la mujer vive, que la atormenta, que la empequeñece y que la destruye cada día».

La violencia de género, en palabras de la presidenta, «encuentra su más cruel escenario en la intimidad». Hogares en los que las víctimas «cada mañana se levantan sabiendo que el lugar más íntimo de sus vidas es también el más peligroso». Un contexto en el que «ni la vecina está segura de lo que oye. Ni la amiga se atreve a preguntar. Ni la familia interviene».

María Guardiola ha recordado a las tres mujeres asesinadas por violencia de género en Extremadura en 2025: «Tres. Y ya una sola sería demasiado», ha enfatizado. Hablamos, ha explicado, «de María, de Ilham, de Verónica. Tres nombres. Tres vidas. Tres historias de sufrimiento que cortaron en seco sus sueños y los de sus familias. Que dejaron menores huérfanos sin entender qué pasó, sin poder despedirse, sin poder salvarse».

La jefa del Ejecutivo ha calificado la violencia de género como una «responsabilidad de todas y de todos». En este contexto, ha reivindicado, «hoy es un día contra el silencio. Porque cuando la sociedad calla, permite».

Por eso, desde la Junta de Extremadura «apostamos por la sensibilización, por la prevención y por la educación», ha dicho. Y ha añadido que «tenemos que educar en igualdad desde la infancia» y «crear una sociedad» en la que «nuestros jóvenes entiendan que una relación sin respeto no puede llamarse amor».

«Extremadura es tierra de derechos», ha defendido la presidenta, «aquí no hay cabida para la violencia. Aquí las mujeres deben poder vivir sin miedo y con dignidad».

Con ese objetivo, Guardiola ha recordado la red de recursos con la que cuenta Extremadura para luchar contra la violencia hacia las mujeres. A ellas les ha dicho que «no estáis solas. Hay una mano tendida. Hay profesionales preparados para ayudaros».

Y ha lanzado un mensaje para la sociedad: «No seamos cómplices del silencio. Si vemos algo, si sospechamos algo, si una amiga nos cuenta algo que preocupa, preguntemos. Escuchemos. Confiemos. Denunciemos». Porque, ha recalcado, «la violencia de género es una responsabilidad colectiva. La solución también».

El acto institucional por el 25N se ha desarrollado en la sala Trajano de Mérida. Han asistido miembros del Consejo de Gobierno; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el recto de la UEX, Pedro Fernández; representantes de asociaciones de lucha contra la violencia de género; representantes sindicales; así como otras autoridades policiales, militares y judiciales.

Durante el acto, se ha representado un fragmento de la obra 'Estamos Vivas', dirigida por Eva Romero e interpretada por la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, en colaboración con la actriz Laura Moreira.

La nota musical ha corrido a cargo de la cantante extremeña Macarena Robles, que ha interpretado 'Sobreviviré' y 'María se bebe las calles', acompañada por Agustín Sánchez. En recuerdo de todas las víctimas de la violencia machista, se ha guardado un minuto de silencio.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha alertado en este mismo acto sobre la naturalización de la violencia de género y ha aseverado que el asesinato de mujeres debe ser una cuestión de Estado.

La presidenta del Parlamento regional ha destacado que casi el dos por ciento de las mujeres extremeñas han denunciado violencia de género, una cifra que, ha confesado, le produce «dolor, vergüenza, asco, rabia y fracaso» porque la violencia contra las mujeres es una lacra social contra la que no se ha acabado ni se está minimizando.

Así, se ha preguntado si es fácil matar, qué sienten quienes maltratan y si es de un ser racional ejercer control, dominación y violencia, al tiempo que ha recordado que se identifican ya, además, 12 tipologías de violencia digital contra las mujeres.

Antes de este mismo acto, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que es una «tragedia insoportable» la cifra registrada en 2025 de tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Gallardo ha señalado que esta realidad «obliga a la sociedad extremeña a no mirar hacia otro lado». «Cuando una mujer es asesinada, no perdemos solo una vida sino que se fractura una familia, una comunidad y la confianza en nuestra democracia. El 25N es una llamada urgente a actuar con más decisión que nunca», ha subrayado.

El candidato socialista ha denunciado el «avance del negacionismo» y ha recordado la responsabilidad de los poderes públicos para eliminar esta lacra. «No se puede gobernar minimizando la violencia machista ni equiparando esta tragedia a problemas aislados. La violencia contra las mujeres tiene causas estructurales y requiere políticas públicas fuertes, valientes y sostenidas en el tiempo», ha indicado.

Declaración de la Junta

En la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno este martes, la Junta de Extremadura ha pedido la implicación de instituciones, profesionales, familias, entornos laborales, centros educativos y la ciudadanía en general para «detectar, acompañar, proteger y reparar» a las mujeres que sufren violencia para darles una «oportunidad de salida».

Una responsabilidad colectiva que requiere la implicación de toda la sociedad a la que apela el Ejecutivo regional. La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha leído la declaración en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Una lacra social cuya erradicación es una «prioridad» para este gobierno, que refleja en esta declaración institucional en la que anima a una reflexión social y a la movilización de todas las instituciones. El objetivo es «poner fin a una amenaza innegable a la libertad y a los derechos de las mujeres» que se ha cobrado en lo que va de 2025 la vida de 38 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, tres de ellas en la comunidad autónoma.

Unas cifras detrás de las que hay «vidas arrebatadas, proyectos truncados y familias devastadas», ha señalado Manzano, quien ha hecho un llamamiento a actuar «con la máxima determinación» ante la ausencia de las mujeres asesinadas y el sufrimiento de sus hijas, hijos y familiares.

La campaña de la Junta para este 2025, bajo el lema 'Lo que no se ve también duele', pone el foco en la sensibilización, la prevención y la importancia de reconocer todas las formas de violencia que se ejercen en el espacio privado.

Y es que, ha señalado, el hogar de cada mujer debe ser un lugar de protección, de apoyo, de convivencia, de corresponsabilidad, de respeto y de descanso y «nunca un espacio de miedo, nunca debe ser un espacio de violencia».

Villanueva de la Serena

Ampliar

«Nos queremos vivas, libres e iguales». Con ese lema terminó en Villanueva de la Serena el emotivo acto por el 25-N celebrado en la plaza de España este martes por la mañana.

La lectura del manifiesto corrió a cargo de representantes de tres asociaciones locales y, posteriormente, se puso nombre a las 37 víctimas de la violencia de género registradas en lo que va de año. Algo más de cinco minutos para recordar 37 nombres de mujer y sus 37 historias de cómo perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas.

Pero fue el alumnado de bachillerato del IES Puerta de la Serena el que a través de una 'perfomance' consiguió reflejar una de esas historias como si de un caso real se tratara. Un problema, además, que crece entre los más jóvenes. Con el título 'Prohibido, por favor, puedes cruzar la puerta', se narra cómo se va apagando la luz de una chica que empieza a sufrir malos tratos a manos de su pareja, informa Estrella Domeque.

«Este año, nuestra propuesta está centrada en dar visibilidad a un tipo de maltrato que como adolescentes nos toca de cerca, pues se trata de la violencia en relaciones de parejas jóvenes», expresaba una de las integrantes al inicio de la representación.

El elenco dirigido por María González, ex alumna del centro y graduada en artes escénicas, muestra situaciones cómo controlar la forma de vestir o el teléfono de la víctima, también las primeras agresiones físicas, hasta que se decide a cruzar esa puerta en una impactante obra que finaliza con el recordatorio del teléfono 016.

Al margen de este acto institucional, los edificios municipales se iluminan este martes de color morado como símbolo de apoyo, recuerdo y compromiso con las víctimas y supervivientes de la violencia de género.

CC OO

El sindicato CCOO de Extremadura reclama con motivo de la conmemoración del 25.N leyes «más estrictas», además de cambios estructurales y una acción de todos que permita acabar con la lacra de cualquier tipo de violencia contra las féminas.

En un acto celebrado este martes frente a la sede del sindicato en Mérida, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CC OO Extremadura, Lola Manzano, ha reivindicado ante los medios leyes «más estrictas» que permitan una «protección total frente a cualquier» tipo de violencia de género hacia las mujeres, ya que por muchas leyes que siguen existiendo este problema no cesa, ha lamentado.

Al mismo tiempo, recoge Europa Press, ha ahondado en que la ciudadanía también tiene un papel relevante en esta lucha, alzando la voz y planteando que a las mujeres ya les «toca» poder vivir libremente y sin miedo a las violencias machistas. «Nos toca», ha espetado Manzano haciendo alusión al lema elegido por CCOO para conmemorar el 25N.

«También seguramente, entre todos y todas, vemos algo o no lo vemos y muchas veces nos damos la vuelta. Esto es una acción de todos y de todas, tanto sindicalmente como socialmente como políticamente. Hay que acabar con la violencia de género contra las mujeres», ha remarcado la sindicalista en un acto en el que estaba prevista la presencia de la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, quien finalmente no ha podido asistir por motivos personales.

En la misma línea, Lola Manzano ha hecho alusión a la importancia de combatir los «discursos negacionistas» de la violencia hacia la mujer que, según ha criticado, «lo único que pueden hacer es acabar con la política de igualdad»; y ha animado a la ciudadanía a participar en las diferentes manifestaciones que en Extremadura se celebran este 25N, para que «entre todos y todas se puede decir algún día que no se tenga que volver a conmemorar el 25N», ha apuntado.

Así, en el acto celebrado frente a la sede de CCOO en Mérida se ha guardado un minuto de silencio y se han encendido velas en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia machista (tres en Extremadura) en lo que va de año en España, así como en solidaridad con los 20 menores huérfanos que dichas acciones han provocado.

UGT

Asimismo, el sindicato UGT Extremadura ha celebrado este martes en su sede regional en Mérida el acto institucional del 25-N, en el que ha advertido de que «los discursos negacionistas y antifeministas ponen en riesgo la lucha contra las violencias machistas y los avances logrados en igualdad».

De esta forma se ha pronunciado la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, en una concentración en la que ha reclamado «más recursos públicos, entornos laborales seguros», así como una « defensa decidida de las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género».

El acto, que ha comenzado con un homenaje simbólico a las víctimas de este año, que se han representado a través de un banco vacío y pares de zapatos en la entrada de la sede sobre un camino violeta como «símbolo de la esperanza», ha reunido a delegados y representantes del movimiento feminista en un «espacio de recuerdo y reivindicación».

Patro Sánchez ha subrayado que «las cifras de asesinatos son intolerables y demuestran que seguimos ante un grave problema político, social y democrático que no admite ambigüedades ni retrocesos». También ha apuntado que desde 2003, año en el que comenzó el registro oficial de asesinatos por violencia de género en la pareja o expareja, 1.333 mujeres han sido asesinadas en España, 38 de ellas en lo que va de 2025, junto a 65 menores víctimas mortales de violencia vicaria.

Unas cifras que «no podemos normalizar», ha señalado Sánchez, quien ha apuntado que «no son números: son vidas robadas que duelen y que exigen respuestas firmes y urgentes».

«La violencia de género existe y mata», ha reafirmado la secretaria general de UGT, quien ha alertado de los «discursos negacionistas y antifeministas» que niegan la existencia de la violencia de género y debilitan las políticas públicas para combatirla.

Castuera

Ampliar

Mientras tanto, Castuera ha vuelto a alzar la voz contra la violencia machista con motivo del 25-N. La programación organizada por la Concejalía de Igualdad ha reunido a escolares, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía en general en una serie de actividades destinadas a la sensibilización y la defensa de los derechos de las mujeres, informa Francisco Vázquez.

A día de hoy, el número de mujeres asesinadas por violencia machista asciende a 38, un dato que manifiesta la necesidad de seguir trabajando, de forma conjunta, para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, según apunta la concejala de Igualdad, Piedad Roso

Por ese motivo, como gesto simbólico en el escenario instalado en la plaza de España se han colocado 38 sillas vacías con los nombres de las víctimas.

Roso, anima a toda la ciudadanía a pasar por la plaza de España, donde también están instaladas la exposición 'La Represión de las mujeres durante el Franquismo', ya que «es un espacio de sensibilización y de apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista».

Las actividades programadas continuaran el miércoles 26, con la celebración, en este mismo espacio, del acto institucional, en el que se procederá a la lectura del manifiesto. Este mismo día, el grupo de teatro 'La Triple' traerá hasta Castuera la obra 'Desde el principio', comedia de pareja que muestra en tres actos el transcurso de una relación de pareja, desde la adolescencia hasta la edad más madura, vislumbrado el cambio en el trato, así como su nivel de tolerancia hacia ciertas actitudes. La representación está dirigida al alumnado del IES Castuera y será en el auditorio del Centro Cultural.

Para la tarde, está programado un taller de defensa personal femenina», que se llevará a cabo de 17.00 a 20.00 horas, en el edificio del Antiguo Pósito y sede de la Casa del Folklore.

El taller, dirigido a mujeres y niñas de 12 años en adelante, estará impartido por el instructor nacional de defensa personal femenina José Rodríguez Martin-Romo. Las inscripciones para participar se recogen en el teléfono 661 680 954, en horario de mañana.

Alburquerque

Ampliar

Alburquerque se ha sumado igualmente a la conmemoración del 25-N con una intensa programación que se extiende desde el 17 al 29 de noviembre, destacando actos formativos y de sensibilización.

La jornada matinal de este martes ha estado marcada, además de por diversas actividades en el IES Castillo de Luna, por las jornadas de salud comunitaria «Vital_Mente» en la Casa de la Cultura. La organización corrió a cargo de las técnicas del programa Ciudades Saludables de Alburquerque, Laura Palomo y Natalia Barrantes. En palabras a HOY, las técnicas subrayaron el papel integral del programa de salud en la lucha contra la violencia machista, al abordar directamente temas que afectan la calidad de vida de las mujeres. «El 25N nos obliga a mirar la salud de las mujeres desde una perspectiva completa. Por eso, con 'Vital_Mente' hemos puesto el foco en la perimenopausia, la menopausia y la salud mental», explicó Natalia Barrantes, destacando que son temas a menudo olvidados pero que tienen un impacto directo en el bienestar. Laura Palomo añadió la importancia del enfoque comunitario: «No se trata solo de la información, sino de crear un espacio seguro donde las mujeres puedan compartir y saber que tienen apoyo. Los programas municipales, desde el de Igualdad hasta Ciudades Saludables, son herramientas de empoderamiento fundamentales», informa Pablo Cordovilla.

Las jornadas, que comenzaron con la recepción a las 9:30 horas, fueron presentadas por las propias técnicas antes de dar paso a la intervención de Alfonso Pérez Cabrera, Técnico de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, y la charla a cargo del equipo de Planificación Familiar.

Las actividades continuaron ya de tarde en la Plaza de España. El acto central contó con el ritmo de Percusóricas y la inauguración de la Carpa Violeta. El evento culminó con la lectura de un manifiesto de condena a la violencia machista y de reafirmación del compromiso de la localidad con la igualdad y la no-violencia.

La programación del 25N incluye también una exposición sobre la violencia machista que puede visitarse en la Casa de la Cultura Luis Landero hasta el 29 de noviembre.