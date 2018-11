Guardias a dos euros y medio la hora Sábado, 17 noviembre 2018, 09:13

Las protestas de los abogados de oficio no son nuevas, pero ha sido en este 2018 cuando más indignados se han mostrado y han salido a la calle. En el mes de abril el letrado de Cáceres José Ramón Ramírez, señaló a HOY que por un servicio de guardia de 24 horas para asistir a detenidos cobran 114,1 euros , «lo que equivale a 4,75 euros por hora de guardia localizada, asistas a un detenido o a cinco. Si estás en un partido judicial pequeño, te pagan por asistencia a detenido 60,10 euros. Si asistes a uno implica 2,5 euros por hora de guardia; pero, más lamentable aún, si no se asiste a nadie has estado 24 horas con disponibilidad absoluta y sin poder salir del partido judicial y no cobras nada», señala.