Guardias civiles circularán inflitrados en rutas moteras para vigilar que se cumpla la norma

Guardias civiles infiltrados como motoristas de fin de semana circularán por las carreteras extremeñas preferidas por el colectivo motero, normalmente carreteras secundarias con muchas curvas. « ... Serán agentes de paisano que van enlazados y controlando por las carreteras donde más motoristas suele haber , donde se mezclarán entre ellos para ver que realizan una conducción correcta», ha indicado este lunes Luis Cordero, teniente coronel de la Guardia Civil de Tráfico en Extremadura. Luego ha añadido que aún están pendientes de adquirir las motocicletas que denominan «comerciales», así como las prendas protectoras que llevarán los agentes para circular infiltrados de paisano y ha adelantado que en cuanto las tengan acudirán principalmente a «quedadas y eventos».

Cordero ha señalado que en otros lugares de España se intensifica la vigilancia sobre las motos de mayo a octubre, pero en Extremadura, por el buen tiempo, esta campaña se adelanta a febrero. «Normalmente hay que controlar la velocidad en tramos sinuosos, mientras que en las motos tipo 'custom' hay que controlar más la documentación y el estado de la motocicleta sin que la velocidad sea un problema», ha señalado.

Vigilar más de cerca a los motoristas es una de las medidas que se aplicarán para reducir la siniestralidad vial, en este caso para proteger a quienes circulan en moto, vehículo con el que han aumentado los accidentes en lo que llevamos de este 2024 respecto al mismo periodo del año anterior y sobre los que se harán campañas que recuerden su vulnerabilidad sobre la calzada.

Doce muertos hasta ayer

Todo esto se ha puesto de manifiesto esta mañana en Badajoz, donde el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha comparecido junto a los directores provinciales de Tráfico, Pedro Ignacio Martínez en Badajoz, y Cristina Redondo en Cáceres, además del responsable de la Guardia Civil de Tráfico, Luis Cordero. Entre todos han desgranado los últimos datos de siniestralidad en las carreteras extremeñas, donde en 2023 se dio un 'annus horribilis' disparándose el número de muertes y accidentes en la región. De hecho, Quintana ha empezado su comparecencia citando las 51 muertes registradas el año pasado, un 70% más que en 2022 y una cifra que calificó de «insoportable». Hasta ayer 19 de mayo, en este 2024, las cifras han mejorado, aunque no conviene bajar la guardia, han subrayado los tres. De momento, si hasta ayer 19 de mayo en 2023 se habían registrado 24 muertes en carretera, en este 2024 van 12.

Tras analizar la casuística detrás de los accidentes más recientes la Delegación del Gobierno ha diseñado planes de choque que incidirán en motoristas, furgonetas de transporte profesional o controles en autovía, donde se vigilará tanto el consumo de drogas como el exceso de velocidad. Además, Quintana ha dicho que habrá más efectivos de la Guardia Civil de Tráfico (hay 362 en la actualidad) gracias a una oferta pública de empleo, así como más control de la velocidad con nuevos radares fijos y radares de control de tramo (en la región solo hay uno, en la N-432), aunque no dio plazos para ninguna de estas medidas.

«Los ciclistas en grupo van hablando y no están a lo que tienen que estar, se ponen en riesgo» Pedro Ignacio Martínez Jefe de la DGT en la provincia de Badajoz

Primero Cristina Redondo, jefa provincial de Tráfico, ha desgranado los datos de la provincia de Cáceres, donde hubo 265 accidentes en 2023 y 345 heridos no hospitalizados, datos mejores que un año antes, pero sin embargo ha subrayado el «aumento de la letalidad», ya que hubo 18 muertes en 2023 por 11 registradas en 2022. De esas muertes cinco fueron en moto, dos en furgoneta y una en bicicleta. De momento, hasta ayer domingo en Cáceres ha habido 92 accidentes con víctimas, y cuatro personas muertas, que son tres menos que el año pasado a estas alturas.

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico en Badajoz ha comentado que si el año pasado Badajoz fue la provincia con más muertos por carretera, en este 2024 es la que menos, ha dicho. En lo que va de año, van siete fallecidos (cuatro en autovía y ninguno en moto) y eso son tres menos, y 16 heridos hospitalizados, que son cuatro más que el año anterior. En cuanto a la edad de los fallecidos predomina la franja de edad entre los 45 y los 54 años. «Esto significa que ni son jóvenes e inexpertos los que mueren ni ancianos con experiencia», ha advertido. Pero si hay un factor que desespera al jefe provincial de Tráfico es que la mitad no llevara puesto el cinturón de seguridad.

Por último, hay dos vehículos que se han quedado fuera del análisis, así como de las medidas de choque. Uno son los tractores, que en Extremadura están detrás de varios accidentes al año con resultado de muerte. El teniente coronel Cordero ha indicado que es muy común que los dueños les quiten el sistema antivuelco para que no les estorbe al pasar entre las ramas dentro de su finca, y precisamente por eso Pedro Ignacio Martínez los calificó como «accidentes de trabajo».

En cuanto a los ciclistas, muy frecuentes en carretera por el auge que ha tenido el cicloturismo en los últimos años, no inciden mucho en los datos de siniestralidad, ha apuntado Cordero, quien cree que se comportan correctamente en carretera. Sin embargo, Martínez ha detectado que hablan mucho mientras pedalean y eso es un riesgo. «Normalmente cuando circulan en grupo o en pareja van hablando. Al ir hablando van abstraídos y ellos, que se autodenominan vulnerables, entran de lleno en ese riesgo. Si el de la izquierda va hablando no está en lo que tiene que estar. Si van a hacer deporte los ciclistas deberían saber que no van a charlar porque así se ponen en riesgo».