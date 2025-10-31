HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Constitución de la Diputación Permanente al inicio de la pasada legislatura. ASAMBLEA

Los guardianes de la Asamblea de Extremadura

La Diputación Permanente, formada por 16 miembros y diez suplentes, asume las funciones del Pleno hasta la constitución del nuevo Parlamento

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:27

Comenta

La convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre ha supuesto la conclusión de la undécima legislatura de Extremadura. Pero el órgano que ... representa al pueblo extremeño no se queda en un vacío de poder, sino que mantiene a un grupo de 16 diputados (26 con los suplentes) en la Diputación Permanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

