Los guardianes de la Asamblea de Extremadura

La convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre ha supuesto la conclusión de la undécima legislatura de Extremadura. Pero el órgano que ... representa al pueblo extremeño no se queda en un vacío de poder, sino que mantiene a un grupo de 16 diputados (26 con los suplentes) en la Diputación Permanente.

Como recoge el Estatuto de Autonomía, la Diputación Permanente sustituye al Pleno entre los períodos ordinarios de sesiones y asume todas las funciones de la Asamblea en casos de disolución anticipada o por agotamiento de la legislatura y hasta la constitución de la nueva Cámara.

La Diputación Permanente se crea inmediatamente después de que lo haya hecho el Parlamento y una vez formados los grupos parlamentarios, lo que da una idea de su importancia.

Al frente de este órgano está la Presidencia de la Asamblea y está compuesto por el resto de miembros de la Mesa y por diez diputados más que representan a los grupos en proporción a su importancia numérica. Además, se eligen tantos suplentes como titulares, que tendrán carácter permanente. Ningún diputado que sea miembro del Consejo de Gobierno (caso de Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta) puede formar parte de la Diputación Permanente. Por último, cuenta con la asistencia del letrado mayor de la Asamblea.

Actualmente la Diputación Permanente está formada por los seis miembros de la Mesa: tres del PSOE (la presidenta, Blanca Martín; la vicepresidenta primera, Lara Garlito; y la secretaria segunda, Estrella Gordillo); dos del PP (Manuel Naharro, vicepresidente segundo; y Laureano León, secretario primero) y José Antonio González de Unidas por Extremadura (secretario tercero).

En cuanto a los diez diputados, y tras los cambios realizados en la legislatura, cuatro son del PP (Pilar Gómez de Tejada, Juan Luis Rodríguez, José Ángel Sánchez Juliá y Teresa Tortonda), cuatro del PSOE (Piedad Álvarez, Jorge Amado, Miguel Ángel Gallardo y José María Vergeles), uno de Vox (Ángel Pelayo Gordillo) y uno de Unidas por Extremadura (Irene de Miguel), cada uno con su respectivo suplente.

De esa forma, el PSOE tiene siete miembros, por seis del PP, dos de Unidas por Extremadura y sólo uno de Vox. Pero esto no es relevante, ya que se aplica el sistema de voto ponderado, por el cual cada portavoz representa al número de diputados de su grupo. De ese modo, como ocurría en la pasada legislatura, la suma de PP y Vox, o de PSOE y Vox, bastaría para llegar a un acuerdo.

Funciones especiales

El final de la legislatura hace que todas las iniciativas en curso decaigan, como el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. Pero hay cuestiones pendientes, como el nombramiento de un senador por designación autonómica. Además, el Reglamento de la Asamblea reseña entre sus funciones de manera especial la de convocar al Pleno o las comisiones; conocer de la delegación de las funciones de la presidencia de la Junta y tratar sobre la inviolabilidad parlamentaria. Para ello, puede ser convocada por su presidencia, a iniciativa propia, a petición de dos grupos o de una quinta parte de sus miembros.

Después de los lapsos de tiempo entre periodos de sesiones o después de la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno de la Cámara de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas.

Para ello, los miembros de la Diputación Permanente mantienen sus funciones (y también sus derechos económicos) hasta la constitución de la nueva Asamblea, lo que se produce como muy tarde un mes después de las elecciones. Sin embargo, el resto de diputados ha cesado con la publicación oficial del decreto de convocatoria electoral.