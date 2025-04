«La Guardia Civil me ha parado para hacerse fotos»

Pérez posa con su Peugeot 309, aparcado en su particular museo etnográfico para la ocasión.

Agricultura, elaboración de licores, ganadería, carnicería, coleccionismo de antigüedades, la Inmaculada Concepción, Los Escobazos, el Atlético de Madrid... muchos son los palos que el jarandillano Luis Miguel Pérez ha tocado –y sigue tocando– en sus casi 62 años de vida.

Algunos prácticamente desde su nacimiento, allá por el 20 de octubre de 1960, y de forma muy activa, por lo que han pasado de ser una afición a verdaderas pasiones, tal y como él mismo relata a HOY desde su propio museo etnográfico, junto al coche más forofo de la zona.

De ahí que sea tan conocido, tanto dentro como fuera de Extremadura, «y muy querido», como aseguran algunos de sus conocidos, algo que Luis prefiere obviar, tirando de humildad. «Lo dicen porque son mis amigos», afirma entre risas.

«Unos novios me pidieron que el día de su boda los llevase al altar, en Madrid, y así lo hice»

«Necesito una bocina, quiero que cuando toque el claxon suene el himno de mi amado Atleti»

Volviendo con esas pasiones, podríamos decir que son cuatro: su devoción a la Inmaculada Concepción (asistir a su procesión no es negociable, no falta nunca), Los Escobazos (muy involucrado desde niño, tanto en los preparativos como en la celebración en sí, siendo la persona que coloca una silla en lo alto de la mayor hoguera), el coleccionismo de antigüedades (que lo ha llevado a crear su particular museo etnográfico en un antiguo local de tabaco que con orgullo muestra a visitantes) y el Atlético de Madrid. «Bueno, bueno, esto último ya es pasión, sentimiento...», sonríe.

Tanto es así que en mayo 2016 decidió transformar en blanquirojo su Peugeot 309 GLD, un diésel que ya suma más de 300.000 kilómetros y aún hoy lo sigue llevando incluso fuera de España. Desde entonces los colores de su equipo no solo los lleva en el corazón, sino en la carrocería, en la tapicería, salpicadero, ruedas... absolutamente todos los elementos son marca 'Atlético de Madrid'.

En diciembre del año 1989 adquirió este vehículo para uso personal y en 2016, tras la compra de otro, se puso manos a la obra. Ayudado por sus dos hijas y algún amigo, imprimieron el rojo y blanco en su carrocería. Incorporaron elementos varios, como los escudos (recorre la historia del club a través de los diferentes escudos oficiales del equipo), estamparon lemas («coraje y corazón», «nunca caminarás solo», «aúpa Atleti», «nunca dejes de creer», «bendita afición»...), tapizaron asientos, tunearon salpicadero, volante, guantera, ...

Y como no podía ser de otra manera, al arrancar el coche su equipo de música reproduce automáticamente el himno del Atleti. «Si es que lo llevo en el alma. ¿Mis hijas? Por supuesto que son del Atleti. Ahora, en agosto, voy a ser abuelo, de una niña. Y ya la tengo comprado un traje del equipo», comenta entre risas.

Ambos siguen asistiendo a los partidos, tanto dentro como fuera de España. «Con este coche he ido al menos 40 veces a partidos celebrados en Madrid. Al último del Vicente Calderón, al primero del Wanda Metropolitano, a Valladolid, a la semifinal de la Champions en Lisboa...», explica.

Semejante periplo ha propiciado que sea muy conocido, lo que le ha llevado a salir en numerosos medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros. «La verdad es que llama bastante la atención, me paran mucho para hacerse fotos e incluso he tenido que asistir a Madrid a bodas que nada tenían que ver conmigo, pero los novios me contactaron para que los llevase al altar. Y así lo hice», rememora mientras orgulloso enseña fotos del evento.

Comunión atlética

También comuniones, en las que los padres han querido dar una sorpresa a sus hijos. «Es que cuando eres tan pequeño, estas cosas te hacen mucha ilusión», afirma, mostrando una instantánea de él mismo con cinco años de edad, y ya vistiendo la camiseta del Atleti.

Entre las anécdotas recuerda una en la que, regresando de un partido, una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto. «Me pidieron los papeles, vieron que todo estaba bien y en seguida me dijeron de hacernos una foto».

No obstante, aún hay un detalle que desea incorporar al coche, que está buscando y no encuentra, por lo que aprovecha la ocasión para pedir ayuda. «Una bocina, quiero que cuando toque el claxon suene el himno de mi amado Atleti», concluye entre risas.

