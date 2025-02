La Guardia Civil ha puesto 51 multas en Extremadura durante la huelga de transporte

Hasta el pasado martes los agentes de la Guardia Civil habían tramitado en Extremadura 51 propuestas de sanción a camioneros que estos días están haciendo ... una huelga de transporte por los altos precios de los combustibles y otros gastos.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, un total de 1.100 agentes del orden trabajan estos días «dentro del dispositivo necesario para garantizar la seguridad ciudadana, la libertad de circulación y el suministro de productos básicos ante el paro patronal del transporte y las acciones con carácter violentas llevadas a cabo por una pequeña minoría de los participantes en las protestas». Sin embargo, la Delegación destaca que la mayoría de las acciones de la huelga se están llevando a cabo con respeto a las normas y de manera pacífica.

Las autoridades no han informado sin embargo del número total de detenidos. Al menos han sido tres, de los que ha informado HOY. El miércoles de la semana pasada fue arrestado un hombre en el polígono de Almendralejo por tirar una piedra a un camión.

En los días siguientes hubo otros dos, uno por apedrear en Mérida un camión de Cofares que llevaba productos farmacéuticos, y el otro por agredir a un camionero en Olivenza.

Ayer mismo, varias dotaciones de la Guardia Civil de Cáceres escoltaron un camión del Banco de Alimentos de Cáceres cargado con unos 3.000 kilogramos de preparados cárnicos.

El vehículo fue donado de forma altruista por una empresa para poder efectuar el transporte, y salió desde la ciudad de Cáceres escoltado en todo momento por la Guardia Civil, desde donde se dirigió a las instalaciones de una empresa cárnica situada en Peraleda de la Mata.

Una vez allí, el camión fue cargado con cerca de 3.000 kilogramos de distintos preparados de carne que esta empresa ha donado al Banco de Alimentos de Cáceres.

Apoyo del PP

Mientras tanto, el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha mostrado el apoyo de su partido a todos los sectores que se manifiestan estos días «para defender sus derechos» y «el pan de su casa», y ha pedido a «ciertos» cargos del PSOE, entre ellos la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, que «no los insulte» y «mucho menos los amenace».

En concreto, ha pedido a «ciertos» cargos del PSOE y «entre ellos» la delegada del Gobierno «que no los insulte, que al menos que ya con su trabajo no pueden garantizar los ingresos para sus casas, que no los insulte y mucho menos que los amenace», ha abundado.

En este punto, Naharro se ha referido a «propuestas de sanción que están llegando a las casas de muchos camioneros de nuestra provincia y de nuestra región», «amenazándolos» de que si siguen podrían tener multas de hasta 3.000 euros. «¿3.000 euros? 3.000 euros a gente trabajadora que se levanta todos los días para ganar el pan de su casa y que, por culpa de los precios de este Gobierno que no interviene y que no hace nada en ellos para que bajen, no pueden llevar el pan para su casa», ha expuesto.

Finalmente, Los presidentes de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y Asaja APAG Cáceres, Ángel García Blanco, han mostrado este miércoles su apoyo a las reivindicaciones y a las movilizaciones de los transportistas, y han acusado al Gobierno de «ser el culpable de los problemas existentes, por la falta de soluciones».

Y es que «no puede ser que todos los sectores coincidamos en salir a la calle, como se vio en Madrid el pasado domingo o estamos viendo ahora, algo que es provocado por el actual Gobierno de España», ha señalado Metidieri, quien ha apuntado que comparten «todas sus reivindicaciones, porque sus peticiones son como las nuestras».

Servicios mínimos

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a que «se garanticen los servicios mínimos, porque no podemos permitir que nuestro ganado se muera en las explotaciones por falta de alimento», ha señalado el presidente de APAG Extremadura Asaja, quien ha pedido el compromiso de que se acceda al transporte de los animales y las materias primas.

Según ha señalado, lo que está ocurriendo «no es fruto de la casualidad», sino «consecuencia del actual gobierno y las políticas que está llevando, a lo que se suma una actitud autoritaria», señala esta organización en nota de prensa.

En ese sentido, Metidieri ha lamentado que en vez de sentarse a escuchar con los sectores perjudicados, «lo que están haciendo es insultar», ya que «ahora a los transportistas, antes a los agricultores y ganaderos y cuando estén otros, les tocará también».

Por su parte, Ángel García Blanco ha considerado que «no puede ser que haya dinero para ciertas políticas, sociales, a las que se destinan 20.000 millones de euros, y luego no hay para los sectores productivos», tras lo que ha criticado a los sindicatos y sus últimas declaraciones, «demonizando a los colectivos que se manifiestan», a los que ha pedido que «rectifiquen, porque si no será muy complicado seguir trabajando con ellos».

Por último, ambos han coincidido en criticar la labor de la delegada del Gobierno en Extremadura que «solo sale a insultar y descalificar» haciendo su labor como «mercenaria política» por lo que le han pedido mesura y que deje de insultar y descalificar a los sectores que «estamos en la calle, hartos de trabajar a pérdidas», ha señalado Metidieri.