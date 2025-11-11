La Guardia Civil detiene a un vecino de Badajoz y busca a otros dos por robar en la farmacia de El Batán

R. H. Martes, 11 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Badajoz y busca a otros dos por robar en la farmacia de la localidad cacereña de El Batán.

En la madrugada del pasado viernes, los agentes del puesto principal Valdebotoa-Badajoz se percataron de la circulación sospechosa de un vehículo. Antes de ser interceptado y todavía con el coche en marcha, dos de los tres ocupantes salieron corriendo.

Una vez que se identificó al conductor, un vecino de Badajoz con numerosos antecedentes policiales, se llevó a cabo el registro del vehículo y de las pertenencias. Se halló dinero, medicamentos y productos de parafarmacia, de los que no pudo acreditar su legítima procedencia. También diferentes tipos de herramientas, pasamontañas y guantes, lo que hizo sospechar su implicación en algún hecho delictivo.

Tras gestiones e indagaciones, se pudo saber que el dinero y los objetos fueron sustraídos esa misma madrugada del interior de una farmacia del municipio cacereño de El Batán, un robo perpetrado tras forzar el acceso al establecimiento.

Con las pruebas, se detuvo al conductor y se busca a sus cómplices, dos vecinos de Badajoz, también con numerosos antecedentes, que están identificados, por lo que no se descarta su pronta detención y puesta a disposición judicial.

Las diligencias instruidas han sido a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de la página web oficial. Aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos podrán realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. Asimismo, se puede solicitar cita mediante la aplicación Cita Previa AGE, disponible para dispositivos con sistema Android e IOS.

Temas

Sucesos de Extremadura